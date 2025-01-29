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Şanlıurfa'da gömülü ceset gizemi

Şanlıurfa Akçakale'de vatandaşlar, vücudunun yarısı toprağa gömülü, diğer yarısı ise yaban hayvanları tarafından parçalanmış bir ceset buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, toprağı kazıp cesedi çıkardı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Ocak 2025
Şanlıurfa’da gömülü ceset gizemi

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    Şanlıurfa Akçakale'de vücudunun yarısı toprağa gömülü halde, diğer yarısı da yaban hayvanları tarafından parçalanmış bir ceset gören vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, toprağı kazıp cesedi çıkarttı. Yapılan incelemenin ardından morga kaldırılan cesedin kırsal Cevher Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk babası Kadir Tabazığ'a (26) ait olduğu belirlendi. Ekipler, 13 gündür kayıp olan şahsın kim ya da kimler tarafından öldürülerek gömüldüğünü belirlemek için çalışma başlattı.

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