Şanlıurfa’da gömülü ceset gizemi

Şanlıurfa Akçakale'de vücudunun yarısı toprağa gömülü halde, diğer yarısı da yaban hayvanları tarafından parçalanmış bir ceset gören vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, toprağı kazıp cesedi çıkarttı. Yapılan incelemenin ardından morga kaldırılan cesedin kırsal Cevher Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk babası Kadir Tabazığ'a (26) ait olduğu belirlendi. Ekipler, 13 gündür kayıp olan şahsın kim ya da kimler tarafından öldürülerek gömüldüğünü belirlemek için çalışma başlattı.

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