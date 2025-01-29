Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili hangi gün? 2025 dini günler takvimi...

2025 yılına ait Kurban Bayramı tarihi, merak ediliyor ve araştırılıyor. Vatandaşlar her yıl olduğu gibi bu yıl da ibadetlerini yerine getirmek için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan tarihi öğrenmek istiyor. 2025 Kurban Bayramı'nın tarihi, tatil ve ibadet planları için önem arz ediyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, hangi günler? İşte Diyanet takviminden detaylar.
(Takvim Foto Arşiv)
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2025?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılı dini takvimi ile Kurban Bayramı tarihleri kesinlik kazandı.Takvime göre; 2025 yılında Kurban Bayramı, 6 Haziran 2025 Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran 2025 Pazartesi tamamlanacak.
(Takvim Foto Arşiv)
KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE KADAR, KAÇ GÜN OLACAK?
Arefe Günü: 5 Haziran 2025 Perşembe
Kurban Bayramı 1. Günü: 6 Haziran 2025 Cuma
Kurban Bayramı 2. Günü: 7 Haziran 2025 Cumartesi