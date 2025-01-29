iPhone 15, Apple Watch ve Airpods ödüllü Vakıfbank Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! İşte asil-yedek isim listesi

5 talihlinin iPhone 15 128 gb telefon, 5 talihlinin Apple Watch Series 9 GPS 45 mm ve 5 talihlinin Airpods Pro 2. Nesil ödül kazandığı Vakıfbank Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. İşte çekilişi kazanan asil ve yedek talihliler...
5 talihlinin iPhone 15 128 gb telefon, 5 talihlinin Apple Watch Series 9 GPS 45 mm ve 5 talihlinin Airpods Pro 2. Nesil ödül kazandığı Vakıfbank Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. İşte çekilişi kazanan asil ve yedek talihliler...
iPhone 15 128 gb telefon kazanan asil ve yedek talihliler
Apple Watch Series 9 GPS 45 mm kazanan asil ve yedek talihliler
Airpods Pro 2. Nesil kazanan asil ve yedek talihliler
Vakıfbank Kampanyası çekiliş sonuçları tam liste.