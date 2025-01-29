PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

iPhone 15, Apple Watch ve Airpods ödüllü Vakıfbank Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! İşte asil-yedek isim listesi

5 talihlinin iPhone 15 128 gb telefon, 5 talihlinin Apple Watch Series 9 GPS 45 mm ve 5 talihlinin Airpods Pro 2. Nesil ödül kazandığı Vakıfbank Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. Bu kampanya MPİ'nin 25.11.2024 tarihli ve E-40453693-255.01.02-64356 sayılı izniyle düzenlenmiştir. İşte çekilişi kazanan asil ve yedek talihliler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Ocak 2025
iPhone 15, Apple Watch ve Airpods ödüllü Vakıfbank Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! İşte asil-yedek isim listesi

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    5 talihlinin iPhone 15 128 gb telefon, 5 talihlinin Apple Watch Series 9 GPS 45 mm ve 5 talihlinin Airpods Pro 2. Nesil ödül kazandığı Vakıfbank Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. İşte çekilişi kazanan asil ve yedek talihliler...

    Vakıfbank Kampanyası çekiliş sonuçları. (Takvim Gazetesi)Vakıfbank Kampanyası çekiliş sonuçları. (Takvim Gazetesi)

    iPhone 15 128 gb telefon kazanan asil ve yedek talihliler

    Vakıfbank Kampanyası çekiliş sonuçları. (Takvim Gazetesi)Vakıfbank Kampanyası çekiliş sonuçları. (Takvim Gazetesi)

    Apple Watch Series 9 GPS 45 mm kazanan asil ve yedek talihliler

    Vakıfbank Kampanyası çekiliş sonuçları. (Takvim Gazetesi)Vakıfbank Kampanyası çekiliş sonuçları. (Takvim Gazetesi)

    Airpods Pro 2. Nesil kazanan asil ve yedek talihliler

    Vakıfbank Kampanyası çekiliş sonuçları. (Takvim Gazetesi)Vakıfbank Kampanyası çekiliş sonuçları. (Takvim Gazetesi)

    Vakıfbank Kampanyası çekiliş sonuçları tam liste.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    İmamoğlu ailesi kuralları hiçe saydı! Sığınakları dükkanlara kattılar, yangın çıkışlarını kapattılar
    Öğretmen atamalarında KPSS ve mülakat tarih oluyor! AGS nedir? Milli Eğitim Akademisi’nde süreç nasıl işleyecek? AGS KPSS’den daha mı zor
    Başka Bir Gün Dizi
    Barış Pehlivan gözaltına alındı CHP’li fondaşlar birbirine düştü!
    Evde çalışana emeklilik | Bakıcılar, gündelikçiler için ne kadar prim ödeniyor?
    Bolu’daki yangını TBMM araştıracak! AK Parti duyurmuştu: Muhalefet Cumhur İttifakı reddediyor algısı yapamayacak!
    İtalya’da siyasi deprem: Başbakan Meloni’ye soruşturma açıldı
    Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den engelli öğretmenlere atama müjdesi | Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’da
    ABD’de ilklerin kabinesi: Trump’ın A takımı belli oldu! LGBT’ye savaş açtı kasayı eşcinsele bıraktı
    Barış Pehlivan’dan sonra Serhan Asker ve Seda Selek de gözaltında
    Terör örgütü FETÖ’de Asude krizi: Uzun Cevdet herkesi dinlemeye almış
    CHP’de savaş şimdi başlıyor! Bir yanda İmamoğlu’na ön seçim bariyeri diğer yanda Mansur Yavaş paniği... Özel aday yoklamasına girecek mi?
    Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin o anı anlattı: Uçak kazasında ölen öğrencimi unutmuyorum
    Yapay zeka savaşları kızıştı! DeepSeek’e siber saldırıya bir de böyle bakın... OpenAI ve ChatGPT’nin tahtını sallayıp meydan okudu
    Fenerbahçe ezeli rakibinin eski yıldızını kapıyor! Talisca’dan sonra sıra onda