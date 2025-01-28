Bakalım kimler şahin gözlere sahip? Gizlenmiş nesneyi bulmak için 10 saniyen var!

(Takvim Foto Arşiv)

İlk gizli figür, en belirgin olanıdır ve %2 opaklık seviyesine sahiptir. Bu figür genellikle kolayca fark edilebilir. Diğer iki figürün opaklık oranı %1 olup daha küçük olmaları nedeniyle görünmeleri zorlaşır. Yine de, daha büyük olanı ikinci sırada yer alır ve bazı insanlar bunu fark edebilir.