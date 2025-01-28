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Bakalım kimler şahin gözlere sahip? Gizlenmiş nesneyi bulmak için 10 saniyen var!

Görme yeteneğinizi test etmek ve optik illüzyonların gizemli dünyasında bir yolculuğa çıkmak ister misiniz? Aşağıda görsel algınızı sınayabileceğiniz ilginç bir illüzyon paylaşıyoruz. Büyük tabloda gizlenen resimler göz sağlığınız hakkında ilginç ipuçları verebilir. Hazırsanız, gözlerinizi dört açın ve ne kadarını görebildiğinizi keşfedin...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :28 Ocak 2025 , 17:14 Güncelleme Tarihi :28 Ocak 2025 , 17:14
Bakalım kimler şahin gözlere sahip? Gizlenmiş nesneyi bulmak için 10 saniyen var!

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    Optik illüzyonlar, görsel algıyı test etmenin ilginç bir yoludur. Herkesin görme yeteneği farklıdır; bazıları renkleri ayırt etmekte zorlanabilir veya gözlük ve kontakt lenslere ihtiyaç duyabilir. Hazırsanız, gözlerinizi dört açın ve ne kadarını görebildiğinizi keşfedin...

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Dikkatli bakın!

    Yukarıdaki tabloda görme yeteneğinizi test edebileceğiniz bir optik illüzyon paylaşıyoruz. Resimde kaç tane gizli görüntü fark edebiliyorsunuz?

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Bu optik illüzyon, bilim insanlarının görme bozuklukları olan kişilerle (örneğin, renk körlüğü ve miyopi) ilgili yaptığı araştırmalara dayanıyor. Resimde üç farklı "gizlenmiş hayvan" bulunuyor. Bu figürler farklı boyutlarda ve opaklık seviyelerine sahip, bu da onları görmekte zorlanmanıza neden olabilir.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    İlk gizli figür, en belirgin olanıdır ve %2 opaklık seviyesine sahiptir. Bu figür genellikle kolayca fark edilebilir. Diğer iki figürün opaklık oranı %1 olup daha küçük olmaları nedeniyle görünmeleri zorlaşır. Yine de, daha büyük olanı ikinci sırada yer alır ve bazı insanlar bunu fark edebilir.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Son gizli figür, çok daha küçük ve oldukça zayıf bir şekilde görünür. Çoğu kişi bu resmi hiç göremez ve bazıları yalnızca ana hatlarını fark edebilir. Görme yeteneğiniz ne kadar keskinse bu figürün tamamını görebilirsiniz.

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