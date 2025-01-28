Bakalım kimler şahin gözlere sahip? Gizlenmiş nesneyi bulmak için 10 saniyen var!

Optik illüzyonlar, görsel algıyı test etmenin ilginç bir yoludur. Herkesin görme yeteneği farklıdır; bazıları renkleri ayırt etmekte zorlanabilir veya gözlük ve kontakt lenslere ihtiyaç duyabilir. Hazırsanız, gözlerinizi dört açın ve ne kadarını görebildiğinizi keşfedin...
(Takvim Foto Arşiv)
Dikkatli bakın!
Yukarıdaki tabloda görme yeteneğinizi test edebileceğiniz bir optik illüzyon paylaşıyoruz. Resimde kaç tane gizli görüntü fark edebiliyorsunuz?
(Takvim Foto Arşiv)
Bu optik illüzyon, bilim insanlarının görme bozuklukları olan kişilerle (örneğin, renk körlüğü ve miyopi) ilgili yaptığı araştırmalara dayanıyor. Resimde üç farklı "gizlenmiş hayvan" bulunuyor. Bu figürler farklı boyutlarda ve opaklık seviyelerine sahip, bu da onları görmekte zorlanmanıza neden olabilir.