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Saç ektirmek istedi, kulak zarı patladı!

Emrah Karadeniz, saç ektirmek için estetik merkezinde gitti, ancak talihsiz bir olay yaşadı. Yeterli önlemler alınmadığını için kulak zarı patladı. Hayatı alt üst olan adam, soluğu mahkemede aldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Ocak 2025
Saç ektirmek istedi, kulak zarı patladı!

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    Bursa'nın Nilüfer ilçesinde akıl almaz bir olay yaşandı. Emrah Karadeniz (39), önceki gün saç ektirmek için bir estetik merkezine gitti. Ancak aldığı seansta saç ekimi tutmadı.

    Estetik merkezi, adamı çağırarak bir seans daha uyguladı. Saçın tutmamasının önüne geçmek için Karadeniz'e ozon tedavisi yapıldı. İddiaya göre işlem sırasında kulaklarda basınç oluşmasının önüne geçmek için kullanılan kulak tıkacı Karadeniz'e takılmadı. İşlem devam ederken Emrah Karadeniz, kulağından bir ses geldiğini söylese de operatör tarafından 'bunları hissetmeniz normal' denilerek işleme devam edildi.

    Karadeniz, işlemin ardından 10 gün sonra kulaklarında çınlama sesi duydu. Bunun üzerine Kulak Burun Boğaz uzmanına gitti. Yapılan testlerde adam'ın kulak zarının patladığı ortaya çıktı.

    'KULAK TIKAYICI VERİLMEDİ'
    Mağdur Emrah Karadeniz yaşadıklarını anlattı:

    "Saçtan ziyade büyük bir sağlık problemiyle karşılaştım. Kulak zarım delindi. Saça iyi geliyor diye ikinci seanstan sonra bana ozon kapsülü içerisinde hava verdiler. Hoca kulaklarında bir problem var mı diye sorduğunda 2012 yılında sağ kulağımdan operasyon geçirdiğimi söyledim. Esnaf ağzıyla 'yavaş yavaş' veririz diye geçiştirdi. Kulak tıkacı veriyorlarmış fakat bana verilmedi. Belki verilseydi ben bunları yaşamayacaktım."

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