Kağıthane’de korkunç olay! Ablasıyla kavga eden eniştesini katletti

İstanbul Kağıthane'de Kerem Emir K. (34) önceki gün, boşanma aşamasında olan ablasının yanına gitti. Emir K., eniştesi Şahin Ekmen ile tartıştı.
Kavgaya dönüşen olayda silahını çeken Kerem Emir K., ablasının gözü önünde eniştesine ateş açtı. Göğsünün altından, karın boşluğundan ve bacağından 3. kurşunla ağır yaralanan Şahin Ekmen, kanlar içerisinde yere yığıldı.
Kerem Emir K. ise evden çıkarak kaçtı. Hastaneye kaldırılan Şanin Ekmen, hayatını kaybetti. Polis ekipleri, katil zanlısı Kerem Emir K.'yi tutukladı.