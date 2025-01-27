Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı'nın (IRENA) kuruluş günü olan 26 Ocak, geçtiğimiz yıl Birleşmiş Milletler tarafından "Uluslararası Temiz Enerji Günü" ilan edildi. Bu önemli gün, "Acil Bir Çağrı: Temiz Enerjiye Adil ve Kapsayıcı Bir Geçiş" temasıyla Ankara'daki Temelli Kültür Merkezi'nde düzenlenen panelle taçlandırıldı. Dünyanın dört bir yanından eğitimci ve öğrencilerin katıldığı panelde, küresel çapta temiz enerjiye geçişe dair farkındalık oluşturulması amacıyla konuşmalar yapıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını, Lycée Français Charles de Gaulle Ankara öğrencisi Demir Çolak gerçekleştirdi.

Demir Çolak: "Kararlı ve temiz bir enerji sistemi için mücadele etmeliyiz"

Eğitim gördüğü okulunda eko-delege olarak da görev yapan Demir Çolak, uluslararası düzeyde temiz enerjiye geçişin aciliyeti hususunda toplumu bilinçlendirmek amacıyla yaptığı açılış konuşmasında, "Eğitim, temiz enerjiye geçiş ve sürdürülebilir kalkınmanın anahtarıdır. Genç nesiller olarak, temiz enerjiye adil bir geçişi sağlamak için tüm gücümüzle mücadele etmeliyiz" diyerek konuya dair detaylı bilgiler paylaştı.

Ankara’daki Uluslararası Temiz Enerji Günü paneli, eğitimci ve öğrencileri buluşturdu. (Takvim.com.tr)

2030'da 2 milyar kişinin yemek pişirmek gibi temel ihtiyaçlarında çevreyi kirleten yakıtlara bağlı elektrik enerjisini kullanmaya devam edeceğini belirten Demir Çolak, "Küresel elektrik kullanımı hızla artıyor. Bu da kararlı ve temiz bir enerji sisteminin gerekliliğini daha da ön plana çıkarıyor. Dolayısıyla ülkeler, uygun maliyetli, güvenilir ve sürdürülebilir bir enerji sistemine geçişi hızlandırmak için yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapabilir. Ayrıca enerji verimliliğini esas alan uygulamaları önceliklendirebilir ve temiz enerji teknolojilerini benimseyebilirler" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin %77'si iklim krizi konusunda endişeli

Öyle ki 77 ülkede 73 binden fazla kişiyle yaptığı anketten hareketle ülkelerin %85'inin fosil yakıtlardan temiz enerjiye geçişi beklediğini ortaya koyan Dünya Ekonomik Forumu'na göre, dünya genelinde her 10 kişiden altısı iklim değişikliğine karşı endişeli olduğunu bildiriyor. Araştırmaya katılanların yarısından fazlası (%53) iklim krizi hakkında geçen yıla göre daha fazla kaygı duyduklarını söylerken, nüfusunun %77'sinin tedirgin hissettiği Türkiye, küresel çapta dördüncü sırada konumlanıyor. Ankara'daki panele katılan konuşmacılar da bu konuya dikkat çekerek insanların ve gezegenin yararına adil ve kapsayıcı bir geçiş için harekete geçilmesi için çağrıda bulundu.

Ankara’daki Uluslararası Temiz Enerji Günü paneli, eğitimci ve öğrencileri buluşturdu. (Takvim.com.tr)

685 milyon insan elektriksiz yaşıyor!

Panelin konuşmacılarından UNESCO Eğitimi Yeşillendirme Ortaklığı Türkiye Üyesi Çelebi Kalkan, yenilenebilir enerji kaynaklarının önemini vurgularken birçok ülkenin enerji geçişlerini desteklemek için küresel işbirliği hedefleri olduğunu ifade etti. CleanTech ve Rüzgar Enerjisi Politikaları Danışmanı Pınar Ünsal ise temiz enerjiyle emisyonları azaltmanın yanı sıra, güvenilir enerji kaynaklarına erişim eksikliği yaşayan toplulukların da yararına olması gerektiğini bildirerek şu değerlendirmede bulundu:

"Bugün dünyada 685 milyon insanın elektriksiz yaşıyor. Bunların %80'inden fazlası, Sahra Altı Afrika ülkelerinde bulunuyor. Bu veriler, temiz enerjiye erişimi düzenleyen ve teşvik eden politikaları olmayan toplulukların eğitim, sağlık hizmetleri ve ekonomik fırsatlar açısından büyük zorluklar yaşadığını gözler önüne seriyor. Bu bölgelerde hâlâ kirliliğe neden olan fosil yakıtlara bağımlı kalınması, yoksulluğu körüklüyor ve toplumların gelişimini engelliyor."

"Fosil yakıtlar, gezegenimizin geleceğini tehdit ediyor"

Panelin son konuşmacısı olan Elektrik-Elektronik Mühendisi ve Yenilenebilir Enerji Danışmanı Serhat Şahin ise konuyu şu sözlerle ele aldı: "Yalnızca 2022 yılında elektriğe erişimi olmayan insanların sayısının 10 milyon artması, dünya genelinde sürdürülebilir kalkınma hedefleri için acil bir alarm niteliği taşıyor. Elektrik hatları, şebeke iyileştirmeleri ve rüzgar enerjisi gibi yeni teknolojilerin kullanımının yaygınlaşmasıyla temiz enerjiye geçiş, iklim değişikliğiyle mücadelede hayati öneme sahip. Çünkü sera gazlarının büyük bir kısmını oluşturan fosil yakıtlar, gezegenimizin varlığını ve geleceğini tehdit ediyor."

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