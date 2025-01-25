Miraç kandili ibadetleri nelerdir? Miraç Kandili ne zaman 2025?

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İslam dinine göre, Hazreti Muhammed'in, Allah'ın daveti üzerine Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili, yarın idrak edilecek. Peki, Miraç Kandili ibadetleri neler?

(Takvim Foto Arşiv) Miraç gecesinde hangi ibadetler yapılır? Miraç gecesinde beş vakit namaz farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların bağışlanacağı müjdesi verildi ve "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti nazil oldu.