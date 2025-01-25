SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Miraç kandili ibadetleri nelerdir? Miraç Kandili ne zaman 2025?

İslam dinine göre, Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili'nin ne zaman idrak edileceği merak ediliyor. Mübarek gecede yapılması gereken belirli ibadetler bulunuyor. Peki, Miraç kandili ibadetleri nelerdir? Miraç Kandili ne zaman 2025?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :25 Ocak 2025 , 11:47 Güncelleme Tarihi :25 Ocak 2025 , 12:00
Miraç kandili ibadetleri nelerdir? Miraç Kandili ne zaman 2025?

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    İslam dinine göre, Hazreti Muhammed'in, Allah'ın daveti üzerine Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili, yarın idrak edilecek. Peki, Miraç Kandili ibadetleri neler?

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Miraç gecesinde hangi ibadetler yapılır?

    Miraç gecesinde beş vakit namaz farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların bağışlanacağı müjdesi verildi ve "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti nazil oldu.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Ayrıca bu gece Allah, Hazreti Muhammed'e İsra Suresi'nde de yer alan insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan ahlak ve fazilet ilkelerini bildirdi.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Namaz borcu olanlar kılmalı

    Miraç Kandili'nde, namaz borcu olanların kılabildikleri sürece namaz kılması, namaz borcu olmayanların ise nafile namaz kılması, Kur'an-ı Kerim okuması, istiğfar ve dua etmesi öneriliyor.

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Konya Selçuklu’da bir bina çöktü: 3 kişi kurtarıldı, 2 kişi enkazda | 4 gözaltı
    Kartalkaya’daki felaketin ardından ortaya çıktı! 120 metrelik tünel ilk kez görüntülendi! 78 can Halit Ergül’ün para hırsına mı kurban gitti?
    Bolu Belediyesi ile Grand Kartal Otel arasında neler oldu? Eksiklik neden örtbas edildi? Tanju Özcan’dan itiraf gibi açıklama
    Şehit Hamas lideri Yahya Sinwar’ın bu görüntüleri ilk kez yayımlandı! Aksa Tufanı Operasyonu’na işte böyle imza attı
    Fenerbahçe’den 3. bomba! Talisca’dan önce gelecek
    CANLI TAKİP | Kartalkaya’daki otel yangını: Sorumlular hesap verecek! Tutuklu sayısı arttı
    Konya’daki Taşoluk Apartmanının çökmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı | Neden çöktü?
    Okan Buruk’tan orta saha kararı! Konya maçında sahne onun
    CANLI | Gazze’de ikinci rehine takası bugün: Hamas listeyi verdi! Kızılhaç meydana ilerliyor
    Bolu’daki yangın faciasında skandal iddia: Otel 40 çalışanını işten kovdu
    Konya’da 4 katlı bina çöktü! Enkaz altından kurtarılma anı kamerada
    Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye dev çalım! Skriniar yanıtı geliyor
    Konya’da çöken binada kolonlar mı kesildi? Balıkçı iddias!
    78 kişiyi ölüme götüren ihmali Bakan Ersoy açıkladı: Bolu Belediyesi eksikleri ihbar etseydi işletme kapatılacaktı
    Konya’da çöken binadan sağ kurtuldu! Korku dolu anları anlattı! 3 gün önce yapılan uyarıya dikkat çekti