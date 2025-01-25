Emekli polis 7 yıl sonra sağlığına kavuştu!

İzmir'de yaşayan emekli polis Hüseyin Cantorun, 2018 yılında Hepatit B'ye bağlı olarak karaciğer rahatsızlığı yaşadı. Karaciğerinde oluşan tümör nedeniyle sürekli tedavi olması gereken Cantorun için organ nakli kararı alındı.

Hastalıkla mücadele eden Hüseyin Cantorun, nakil için Ege Bölgesi'ndeki çok sayıda hastaneye başvurdu ama uyumlu organ bulamadı. 7 yıl sonra ogran Denizli'de bulundu. Cantorun, 14 Ocak'ta kadavradan yapılan karaciğer nakliyle sağlığına kavuştu.

'KÖY ÇOÇUĞUYUM'

Yeni bir hayata başladığını dile getiren Hüseyin Cantorun, "Yıllarca organ nakli için bekledim. Köy çocuğuyum. İyileştikten sonra hastaneden uzak yaşamak istiyorum" dedi.