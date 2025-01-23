Yargıtay iki çocuk annesi Canan Çeviren’i öldüren katilin cezasını onadı

Manisa'da yaşayan Ferhan İnne, 11 Aralık 2020'de gönül ilişkisi yaşadığı 2 çocuk annesi Canan Çeviren'i silahla hayattan kopardı. Müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay, İnne'ye 3 kez verilen ve indirim yapılmadığı gerekçesiyle 2 kez temyiz edilen indirimsiz müebbet hapis cezasını onadı. Kararda, yerel mahkeme tarafından sanığın fiilden sonra yaralı bulunan Canan Çeviren'i kurtarmaya yönelik herhangi bir müdahalede bulunmaması, ilişkisi olduğu maktul sebebiyle eşinin evi terk etmesinden maktulü sorumlu tutarak doğrudan hayati bölgesine hedef almak suretiyle ateş ettiği vurgulandı.

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