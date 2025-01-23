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Onlara yamuk yapılmaz! En zor unutan 3 burç

Astroloji evreninde bazı burçlar vardır ki onlara kolay kolay yanlış yapamazsınız! Bir kez güvendikleri birine ihanet edilirse bu meseleyi hızlıca kapatmazlar. İşte intikam ruhu yüksek, en zor unutan 3 burç.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :23 Ocak 2025 , 17:04 Güncelleme Tarihi :23 Ocak 2025 , 17:04
Onlara yamuk yapılmaz! En zor unutan 3 burç

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    Astroloji, hayatımızın birçok alanında bize ipuçları sunar. İlişkilerde de burçların etkisi büyüktür. Bazı burçlar yaşadıkları olumsuzlukları kolay kolay unutmaz. İşte onlara yanlış yapmadan önce iki kez düşüneceğiniz o burçlar.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Akrep

    Akrepler, derinlerde yaşayan ve her şeyi kalplerine gömen bir burçtur. Bir kez güvendikleri birine ihanet edilirse bu yarayı kolay kolay kapatmazlar. Akreplerle iletişimde dürüstlük ve sadakat önemli unsurlardır. Güvenlerini kazanmanız zaman alabilir ancak bir kez kazandığınızda size karşı sadık bir arkadaş veya partner olurlar.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Aslan

    Aslanlar, gururlu ve kıskanç bir burçtur. Egolarını zedelemek veya onları küçük düşürmek en son isteyeceğiniz şey olabilir. Aslanlarla iletişimde onların egosunu okşamak ve onları özel olarak hissettirmek önemlidir. Ancak aşırıya kaçmamaya dikkat etmelisiniz.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Oğlak

    Oğlaklar, intikam ruhuna sahip olabilir. Yapılan haksızlıkları asla unutmazlar ve telafisini yaparlar. Oğlaklarla iletişimde anlayışlı olmak önemlidir aksi taktirde intikam ruhları tetiklenebilir. Onlara güvende hissettirmek ilişkinizi daha sağlıklı hale getirecektir.

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