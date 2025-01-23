Kardeşini başından vurup canına kıymaya çalıştı!

Erzurum Aziziye'de yaşayan Batuhan Yavuz (30), önceki gün kardeşi Doğukan Yavuz'la (28) tartıştı. Sinirlerine hakim olamadı. Kardeşine tabancayla kurşun yağdırdı. Daha sonra evden çıkarak cip ile uzaklaştı. Kanlar içinde yere yığılan Doğukan Yavuz, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polisin durdurduğu Batuhan Yavuz, tabancayı başına doğrultarak ateşledi. Yavuz'un hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Doğukan Yavuz, Narmanlı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından kent merkezindeki Asri Mezarlık'ta gözyaşları arasında toprağa verildi.

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