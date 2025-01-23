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Elazığ'da acı olay: Mezarını hazırladı canına kıydı

Elazığ Karakoçan Kırkpınar Mahallesi'nde yaşayan 73 yaşındaki emekli öğretmen Ahmet Misrani Derin'den dün sabah komşuları tarafından evinin önündeki bahçede ipe asılı halde bulundu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Ocak 2025
Elazığ’da acı olay: Mezarını hazırladı canına kıydı

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    Elazığ Karakoçan'daki Kırkpınar Mahallesi'nde yaşayan emekli öğretmen Ahmet Misrani Derin'den (73) haber alınamadı. Dün sabah komşuları, yalnız yaşayan Derin'i evinin önündeki bahçede ipe asılı halde gördü. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Derin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Derin'in cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürülürken, evinin bahçe duvarının önünde 'Yaptığı her iyilikte zarar gören adam Şair Misrani doğum 1952' yazılı mezar taşı bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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