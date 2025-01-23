Doğuma 1 hafta kalmıştı! Bebeğin ölümünde hastane ihmali iddiası

İstanbul Ümraniye'de doğumuna 1 hafta kalan Dilan Korkmaz, sancılarının olması nedeniyle eşi Serhat Korkmaz ile birlikte rutin kontrolleri için tercih ettiği Özel Erdem Hastanesi'nin acil servisine gitti. İddiaya göre, acil serviste görevli nöbetçi doktor, Korkmaz'ı muayene ettikten sonra hamileliğini riske atacak herhangi bir durumun olmadığını söyledi. Anneyi dahiliye bölümüne yönlendirdi. Dahiliye bölümündeki doktor ise, Korkmaz'a serum taktı ve kendisini aynı gün içinde taburcu etti. Sabah şiddetli sancı ve kanama şikayeti ile tekrar hastaneye başvuran Dilan Korkmaz'a, anne karnında bebeklerinin kalbinin durduğu söylendi. Anne acil ameliyata alındı. Ameliyat sırasında kalbi duran anne, yapılan müdahalelerle hayata döndürülürken, ailenin 'Aslan' ismini vermeyi düşündüğü bebek ise kurtarılamadı. Büyük üzüntü yaşayan çiftten Serhat Korkmaz, "Önce eşimin iyi olduğunu söyleyip taburcu ettiler. Sonra dehşeti yaşadık" dedi. İhmali olduğu gerekçesiyle hastane hakkında şikayetçi oldu.

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