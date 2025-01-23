PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Doğuma 1 hafta kalmıştı! Bebeğin ölümünde hastane ihmali iddiası

Hamile Dilan Korkmaz, sancıları gelince eşiyle birlikte gittiği hastanede kendisine serum takıldı. Eve yollandı. Ancak kanama şikayetiyle tekrar hastaneye gidince ameliyata alındı. Kalbi duran kadın, hayatta kaldı. ‘Aslan’ ismini vermeyi düşündüğü bebeği ise kurtarılamadı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Ocak 2025
Doğuma 1 hafta kalmıştı! Bebeğin ölümünde hastane ihmali iddiası

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    İstanbul Ümraniye'de doğumuna 1 hafta kalan Dilan Korkmaz, sancılarının olması nedeniyle eşi Serhat Korkmaz ile birlikte rutin kontrolleri için tercih ettiği Özel Erdem Hastanesi'nin acil servisine gitti. İddiaya göre, acil serviste görevli nöbetçi doktor, Korkmaz'ı muayene ettikten sonra hamileliğini riske atacak herhangi bir durumun olmadığını söyledi. Anneyi dahiliye bölümüne yönlendirdi. Dahiliye bölümündeki doktor ise, Korkmaz'a serum taktı ve kendisini aynı gün içinde taburcu etti. Sabah şiddetli sancı ve kanama şikayeti ile tekrar hastaneye başvuran Dilan Korkmaz'a, anne karnında bebeklerinin kalbinin durduğu söylendi. Anne acil ameliyata alındı. Ameliyat sırasında kalbi duran anne, yapılan müdahalelerle hayata döndürülürken, ailenin 'Aslan' ismini vermeyi düşündüğü bebek ise kurtarılamadı. Büyük üzüntü yaşayan çiftten Serhat Korkmaz, "Önce eşimin iyi olduğunu söyleyip taburcu ettiler. Sonra dehşeti yaşadık" dedi. İhmali olduğu gerekçesiyle hastane hakkında şikayetçi oldu.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Grand Kartal Otel hakkında yeni detaylar! 3 şirket sigortalamamış
    CHP’li Tanju Özcan canlı yayında suçunu itiraf etti: Görevini ihmal etti oteli ihbar etmedi!
    CANLI TAKİP | Bolu Kartalkaya’da otel yangını: 79 kişi hayatını kaybetti! CHP’li Tanju Özcan’ın dayısının oğlu gözaltına alındı
    %30’luk fark cebe kalsın! Hesaplı emeklilik için süreye dikkat: İşte Borçlanma ve ihyada merak edilenler
    2024 yılında Türkiye’de en çok konut o ilçede satıldı!
    Başkan Erdoğan’ın liderliğindeki MGK sonrası 7 maddelik bildiri: Kırmızı Kitap güncellendi!
    Sedef Şahin’den takvim.com.tr’ye özel açıklamalar! Tekelleşmeyi yerden yere vurdu: Yok mu koca ülkede başka oyuncu
    Beşiktaş’ım OLEY! Beşiktaş Athletic Bilbao 4-1 | MAÇ SONUCU
    Belge belge CHP’li Bolu Belediyesi’nin ihmaller zinciri! 79 can rüşvete mi kurban gitti? 1 haftada çıkan yeterlilik raporu mide bulandırdı
    Başkan Erdoğan’dan 8 ferdini kaybeden Gültekin ailesine taziye ziyareti! Tabutlara omuz verdi: Yüreğimiz yandı
    Fenerbahçe 3. bombasını patlatıyor! İlk teklif yapıldı
    Mark Zuckerberg Jeff Bezos’un sevgilisine göz mü dikti? Önce dekoltesine baktı sonra Instagram’dan beğendi
    DEM Parti heyeti ikinci kez İmralı’ya gitti! Teröristbaşı Abdullah Öcalan ne zaman çağrı yapacak? | Ahmet Türk bilmecesi
    Dayı oğlu belediyeciliği 79 cana mal oldu! CHP’li Bolu Belediyesi’nden yanan otele Yönetmeliğe Uygun raporu: İşte skandalın belgesi
    Kandil ipe un seriyor! İkinci İmralı arifesinde elebaşı Duran Kalkan Öcalan’ı takmayız dedi: PKK fesih mi edilir, bilemeyiz onu