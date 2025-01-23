Cuma Hutbesi Konusu || 24 Ocak 2025 Diyanet Cuma Hutbesi PDF indir

Her hafta Cuma Namazı'nda okunarak müminleri aydınlatan hutbeler, bu hafta da anlamlı mesajlarla dikkat çekiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 24 Ocak Cuma Hutbesi, İslam'ın güzel ahlakını ve kardeşlik duygusunu hatırlatıyor. Hutbenin tam metnine ulaşmak için haberimizin devamına göz atabilirsiniz.
Fotoğraflar: AA
MUHTEREM MÜSLÜMANLAR!
Önümüzdeki Pazar akşamı Receb ayının yirmi yedinci gecesi. Bizler, asırlardır bu gecede Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in İsrâ ve Miracını yâd eder, Yüce Rabbimizin kullarına ikram ettiği müjdeleriyle seviniriz. Geliniz, bu haftaki hutbemizde; miracın hediyesi olan, hayatımıza anlam katan, kalplerimize huzur veren namazın önemini bir kez daha hatırlayalım.
AZİZ MÜMİNLER!
Namaz, İslam'ın beş temel esasından biridir. Tekbirle başlayıp selamla sona eren; aklımızın, kalbimizin, dilimizin, hâsılı bütün bedenimizin Rabbimize yöneldiği eşsiz bir ibadettir. Tüm farklılıkları ortadan kaldırarak inananları Allah'ın huzurunda bir tarağın dişleri gibi eşitleyen, onları omuz omuza bir araya getiren kulluk vazifemizdir.
DEĞERLİ MÜSLÜMANLAR!
Beş vakit namaz, aceleye getirilecek, ertelenebilecek, araya sıkıştırılacak, aradan çıkarılacak ya da son vakte bırakılacak bir ibadet değildir. Zira namazsız Müslümanlık olmaz. Müslüman namaz kılar, namaz da insanı insan kılar. Bir kişinin hayatında geçirebileceği en kıymetli vakit, namazını eda ettiği vakittir. Namazsız geçen bir ömür, ziyan edilmiştir. Dolayısıyla Müslüman, dinen geçerli bir mazereti bulunmadıkça namazını terk edemez, 'Sonra kılarım!' düşüncesiyle kazaya bırakamaz. Müslüman'a düşen, işlerini namaz vakitlerine göre tanzim etmektir.
Nitekim Peygamber Efendimiz (s.a.s), اَلصَّلاَةُ عِمَادُ الدّ۪ينِ "Namaz dinin direğidir."[1] buyurarak konunun önemine dikkat çekmektedir.
KIYMETLİ MÜMİNLER!
Hutbeme başlarken okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor:
"Kitaptan sana vahyedilenleri oku, namazını da özenle kıl. Çünkü namaz hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar..."[2]
Evet, hayatımızın gayesi kulluk; kulluğumuzun amacı da iyi bir Müslüman olmaktır. Bu sebepledir ki, namazlarımız bizleri haramlardan alıkoymalıdır. Dilimizi yalandan, kalbimizi kinden, elimizi kötülükten uzak tutmalıdır. Her türlü günahtan arındırmalıdır. Şayet namaz kıldığımız halde kötülüklerin esiri olmuşsak; o zaman kalbimizi, kazancımızı ve hayatımızı Kur'an ve sünnete göre yeniden gözden geçirmeliyiz.
AZİZ MÜSLÜMANLAR!
Bir defasında Peygamber Efendimiz (s.a.s), "Kalk ya Bilâl! Bizi namaza çağır! Namazla bizi ferahlat!"[3] buyurmuş, hayatın yoğunluğunun ancak namazla hafifleyeceğini ümmetine hatırlatmıştır. O halde, namazlarımızı bir külfet değil, gündelik meşgalelerle yorulan ruhlarımıza sekinet veren bir nimet olarak görelim. Geciktirmeden, geçiştirmeden, sünnetlerine ve ta'dili erkânına riayet ederek huşuyla kılalım. Namazın olgunlaştırdığı örnek müminler olalım. Namaz kıldığı halde hata ve yanlışlara devam eden kardeşlerimizi uygun bir dille uyaralım. Beş vakit namazımızı camilerde kılmaya gayret gösterelim. Şayet camide kılamıyorsak evimizde ailemizle beraber cemaatle kılalım.