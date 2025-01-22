Celal Şengör’e Neşet Ertaş tepkisi: "Uzayda mı yaşıyorsun!"

Yer bilimci Prof.Dr. Celal Şengör'ün, Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük halk ozanı Neşet Ertaş'ı tanımadığını söylemesi, "Uzayda mı yaşıyorsun" dedirtti. Şengör, YouTube'da Özlem Gürses'in "Hiç türkü dinler misiniz?" sorusuna "Rumeli türküleri dışında türkü dinlemem" yanıtını verdi. Gürses'in "Neşet Ertaş'ı da mı dinlemediniz?" sorusu üzerine ise "Hayır, kendisini hiç tanımıyorum. Adını da duymadım" dedi. Sosyal medyada kısa süre içinde büyük tepki çekti: Bu ne kibir...

ŞENGÖR'E ÖZEL NOT

Türk halk ozanı Neşet Ertaş, Bozkırın Tezenesi olarak da tanınır. 2009'da UNESCO'nun "Yaşayan İnsan Hazineleri Ulusal Envanteri"ne girdi. "Niye çattın kaşları"ndan "Zahidem" türküsüne kadar 100'ün üzerinde eseri vardır...