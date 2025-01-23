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Bedelli Askerlik yerleri sorgulama e-Devlet | 2025 bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı mı?

2025 yılında bedelli askerlik görevini yerine getirmek isteyen binlerce vatandaş, Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (MSB ASAL) tarafından yapılacak duyuruyu bekliyor. Sevk ve celp dönemlerine ilişkin detaylar e-Devlet ekranında açıklanırken adaylar teslim olacakları birlik bilgilerine de buradan erişebilecek.

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Giriş Tarihi :23 Ocak 2025 , 06:16 Güncelleme Tarihi :23 Ocak 2025 , 06:16
Bedelli Askerlik yerleri sorgulama e-Devlet | 2025 bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı mı?

İÇİNDEKİLER

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    2025 yılında bedelli askerlik yapacak binlerce vatandaş teslim olacakları birlik bilgilerini öğrenmek için e-Devlet ekranı başında bekliyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılacak duyuruyla sevk ve celp dönemleri ile birlikte askerlik yerleri de belli olacak.

    Bedelli Askerlik yerleri sorgulama e-Devlet | 2025 bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı mı?

    Bedelli Askerlik Yerleri Açıklandı Mı?
    2025 yılı bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları, yer ve tarih bilgileriyle birlikte 23 Ocak 2025 itibarıyla açıklanacak. Adaylar sonuçlarına e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden ulaşabilecek. Ayrıca, 23 Ocak 2025 tarihinden sonra bedelli askerlik hizmetinden vazgeçenler tekrar başvuru yapamayacak.

    Bedelli Askerlik yerleri sorgulama e-Devlet | 2025 bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı mı?

    Celp ve Sevk Dönemleri 2025
    2024 yılında bedelli askerlik başvurusu yapan adaylar, bir aylık temel askerlik eğitimlerini tamamlamak üzere 2025 yılı boyunca belirli celp ve sevk dönemlerinde birliklerine teslim olacaklar.

    Bedelli Askerlik yerleri sorgulama e-Devlet | 2025 bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı mı?

    Sevk tarihleri ise şu şekilde sıralandı:

    02 Şubat 2025
    01 Mart 2025
    03 Nisan 2025
    08 Mayıs 2025
    12 Haziran 2025
    10 Temmuz 2025
    07 Ağustos 2025
    04 Eylül 2025
    07 Ekim 2025
    06 Kasım 2025
    04 Aralık 2025

    Bedelli Askerlik yerleri sorgulama e-Devlet | 2025 bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı mı?

    Bedelli Askerlik Yerleri Nereden ve Nasıl Öğrenilir?
    Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bedelli askerlik adayları teslim olacakları birlik bilgilerini e-Devlet üzerinden sorgulayabilecekler. Son teslim tarihi, kışla adresi ve diğer detaylar, bedelli askerlik sonuç ekranında adayların erişimine açılacak.

    BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    Bedelli Askerlik yerleri sorgulama e-Devlet | 2025 bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı mı?

    2025 Bedelli Askerlik Ücreti Belirlendi
    Memur maaş katsayısına göre belirlenen bedelli askerlik ücreti, 2024 yılının Aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte güncellendi. 2025 yılı bedelli askerlik ücreti, memur maaş zammıyla beraber 243.013 TL olarak açıklandı.

    (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'den alınmıştır)

    Bedelli Askerlik yerleri sorgulama e-Devlet | 2025 bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı mı?

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