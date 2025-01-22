PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Adana'da akıllara durgunluk veren olay: Komşusundan gasbettiği altınları bozdururken yakalandı

Adana’da Mustafa Kaan Ergen, gizlice komşusu Müyesser Kızıloluk’un evine daldı. Kadını silahla ensesinden vurarak ağır yaraladı. Kolundaki bilezikleriyle cep telefonunu çaldı. Altın fiyatlarının pahalı olduğu Gaziantep’teki kuyumcuda yakalandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Ocak 2025
Adana’da akıllara durgunluk veren olay: Komşusundan gasbettiği altınları bozdururken yakalandı

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Adana Feke'de evde tek yaşayan Müyesser Kızıloluk (53), mutfakta ensesinden vurulmuş halde komşuları tarafından bulundu. Kadının kolundaki 25 ile 30 gram ağırlığındaki iki altın bilezikle cep telefonunun olmadığı görüldü. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadını hastaneye kaldırdı.

    YENİ İŞTEN ÇIKARILMIŞ
    Polis, olay saatinde mahalleye giren ve yaklaşık 5 dakika sonra geldiği yöne geri dönen komşu Mustafa Kaan Ergen'den (37) şüphelenerek, zanlıyı teknik ve fiziki takibe aldı. Güvenlik görevlisi olduğu ve olaydan 2 ay önce işten çıkarıldığı tespit edilen Ergen'in Adana'da iki kez kuyumcuda altın bozdurmak istediğini ancak vazgeçtiğini belirleyen polis, zanlının daha sonra Gaziantep'e gitmek için yola çıktığını öğrenince takibe başladı.

    "KAPIYI AÇIK GÖRÜNCE İÇERİ GİRDİM"
    Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda aracı bozulan ve daha sonra çekici yardımıyla Gaziantep'e ulaşan Ergen, aracını sanayiye bıraktıktan sonra Şahinbey'de kuyumcuya gitti. Bileziklerden birini bozduran zanlı, polislere yakalandı. Diğer çalıntı bilezik de cüzdanından çıkan şüpheli, Adana'ya götürüldü. Gözaltına alınan zanlı, önce suç aletinin yerini söyledi sonra da suçunu itiraf etti. Ergen, "Kadının altınları olduğunu biliyordum. Evin kapısını açık görünce içeri girdim. Amacım hırsızlıktı sadece ama mutfakta kadının sesi gelince arkasından ensesine tabancam ile ateş açtım. Sonra bilezikleri çalıp kaçtım. Altınlar ise Gaziantep'te daha pahalı olduğu için oraya bozdurmaya gittim" dedi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Alevi Dedesi Ahmet Uğurlu’dan iki talep! Başkan Erdoğan talimat verdi
    CANLI TAKİP | Bolu Kartalkaya’da otel yangını: 76 kişi hayatını kaybetti 9 kişi gözaltında
    Meteoroloji 22 Ocak Hava Durumu: Yeni hava dalgası geliyor! Kar ve sağanak haritaya yansıdı: İstanbul, Antalya...
    Yangın faciasında ikinci CHP skandalı: Cenazeleri teslim etmek için reklam kaplı TIR gönderdiler
    İKRAMİYEYE 4 FORMÜL | Emeklilere bayramdan önce ne kadar ödenecek?
    Başkan Erdoğan Kabine sonrası açıkladı: Bolu’daki yangın için 1 günlük milli yas
    Bolu’daki faciada CHP ihmali! Tanju Özcan 76 canın hesabını nasıl verecek? Hem denetlemedi hem de iki defa yeterlilik belgesi verdi
    Bolu’daki yangında aile faciası: Yüksel Gültekin 3 çocuğu, gelini ve 3 torununu kaybetti
    Trump’ın BM adayından skandal savunma: İsrail’in İncil’den doğan hakkı var!
    Terör örgütü YPG/PKK’dan DEAŞ’lı mahkumlar üzerinden şantaj oyunu
    Diego Carlos resmen Fenerbahçe’de! Yıldız futbolcu İstanbul’a geldi
    Fenerbahçe’den rekor transfer! Anlaşma tamam
    Trump’tan Biden’ın gölge istihbaratçılarına darbe! CIA’e savaş açtı
    6 gollü hüsran! Galatasaray Dinamo Kiev 3-3 | MAÇ SONUCU
    Başkan Erdoğan’dan Bolu yangını açıklaması: Sorumlular hesap verecek