Adana’da akıllara durgunluk veren olay: Komşusundan gasbettiği altınları bozdururken yakalandı

Adana Feke'de evde tek yaşayan Müyesser Kızıloluk (53), mutfakta ensesinden vurulmuş halde komşuları tarafından bulundu. Kadının kolundaki 25 ile 30 gram ağırlığındaki iki altın bilezikle cep telefonunun olmadığı görüldü. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadını hastaneye kaldırdı.

YENİ İŞTEN ÇIKARILMIŞ

Polis, olay saatinde mahalleye giren ve yaklaşık 5 dakika sonra geldiği yöne geri dönen komşu Mustafa Kaan Ergen'den (37) şüphelenerek, zanlıyı teknik ve fiziki takibe aldı. Güvenlik görevlisi olduğu ve olaydan 2 ay önce işten çıkarıldığı tespit edilen Ergen'in Adana'da iki kez kuyumcuda altın bozdurmak istediğini ancak vazgeçtiğini belirleyen polis, zanlının daha sonra Gaziantep'e gitmek için yola çıktığını öğrenince takibe başladı.

"KAPIYI AÇIK GÖRÜNCE İÇERİ GİRDİM"

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda aracı bozulan ve daha sonra çekici yardımıyla Gaziantep'e ulaşan Ergen, aracını sanayiye bıraktıktan sonra Şahinbey'de kuyumcuya gitti. Bileziklerden birini bozduran zanlı, polislere yakalandı. Diğer çalıntı bilezik de cüzdanından çıkan şüpheli, Adana'ya götürüldü. Gözaltına alınan zanlı, önce suç aletinin yerini söyledi sonra da suçunu itiraf etti. Ergen, "Kadının altınları olduğunu biliyordum. Evin kapısını açık görünce içeri girdim. Amacım hırsızlıktı sadece ama mutfakta kadının sesi gelince arkasından ensesine tabancam ile ateş açtım. Sonra bilezikleri çalıp kaçtım. Altınlar ise Gaziantep'te daha pahalı olduğu için oraya bozdurmaya gittim" dedi.