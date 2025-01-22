25 milyonluk Umre vurgunu!

İstanbul Bahçelievler'de yaşayan Hüseyin K. sahip olduğu seyahat acentesi aracılığıyla sosyal medya üzerinden ilan ve reklamlar vererek umreye gitme hayali olan vatandaşlara ulaştı. Rezervasyon yaptıran kişiler, kendilerinden talep edilen ücretleri Hüseyin K'ye yolladı. Ancak oyalanan vatandaşlar, dolandırıldıklarını anladı. Şikayet üzerine Hüseyin K. hakkında soruşturma başlatıldı. Tutuklanan zanlının 32 kişiden 25 milyon liralık vurgun yaptığı ortaya çıktı. K. ile birlikte 4 kişi hakkında ayrı ayrı 96 yıldan 320 yıla kadar hapisleri istendi. 96 yıldan 320 yıla kadar hapisleri istendi

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN