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25 milyonluk Umre vurgunu!

İstanbul Bahçelievler'de seyahat acentesi sahibi Hüseyin K., sosyal medya üzerinden umreye gitme hayali kuran vatandaşları dolandırdı. 32 kişiden 25 milyon lira vurgun yapan zanlı, tutuklanarak hakkında soruşturma başlatıldı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Ocak 2025
25 milyonluk Umre vurgunu!

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    İstanbul Bahçelievler'de yaşayan Hüseyin K. sahip olduğu seyahat acentesi aracılığıyla sosyal medya üzerinden ilan ve reklamlar vererek umreye gitme hayali olan vatandaşlara ulaştı. Rezervasyon yaptıran kişiler, kendilerinden talep edilen ücretleri Hüseyin K'ye yolladı. Ancak oyalanan vatandaşlar, dolandırıldıklarını anladı. Şikayet üzerine Hüseyin K. hakkında soruşturma başlatıldı. Tutuklanan zanlının 32 kişiden 25 milyon liralık vurgun yaptığı ortaya çıktı. K. ile birlikte 4 kişi hakkında ayrı ayrı 96 yıldan 320 yıla kadar hapisleri istendi. 96 yıldan 320 yıla kadar hapisleri istendi

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