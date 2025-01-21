NASA, Ay'a "elektrikli süpürge" gönderiyor!

NASA, gelecek hafta Ay'a iniş yapacak Blue Ghost 1 göreviyle birlikte "Elektrikli süpürge" gönderiyor. Lunar PlanetVac (LPV) olarak bilinen bu cihaz, Firefly Aerospace tarafından geliştirilen Blue Ghost 1 Ay iniş aracının taşıdığı bir NASA yükü.

LPV, Honeybee Robotics tarafından geliştirildi ve basınçlı gaz kullanarak Ay yüzeyindeki tozları dönüştürüyor. Oluşan toz bulutu, bir aktarım tüpüne yönlendirilerek numune kabına aktarılıyor. Cihaz, 1 santimetreye kadar olan ay tozu parçacıklarını işleyebiliyor.