PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

NASA, Ay'a "elektrikli süpürge" gönderiyor!

NASA, gelecek hafta Ay’a gerçekleştireceği Blue Ghost 1 görevi kapsamında, Ay yüzeyinde toprak örneklerini toplamak için bir "elektrikli süpürge"yi de gönderecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Ocak 2025
NASA, Ay’a elektrikli süpürge gönderiyor!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    NASA, gelecek hafta Ay'a iniş yapacak Blue Ghost 1 göreviyle birlikte "Elektrikli süpürge" gönderiyor. Lunar PlanetVac (LPV) olarak bilinen bu cihaz, Firefly Aerospace tarafından geliştirilen Blue Ghost 1 Ay iniş aracının taşıdığı bir NASA yükü.

    LPV, Honeybee Robotics tarafından geliştirildi ve basınçlı gaz kullanarak Ay yüzeyindeki tozları dönüştürüyor. Oluşan toz bulutu, bir aktarım tüpüne yönlendirilerek numune kabına aktarılıyor. Cihaz, 1 santimetreye kadar olan ay tozu parçacıklarını işleyebiliyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    CANLI | Beyaz Saray’da ikinci Trump dönemi! Yeminini etti kararnamelere imza attı
    İstanbullunun musluklarından 5 yıldır lağım suyu akıyor Ekrem İmamoğlu seyrediyor! Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü: Hukuki süreç başlatacağım
    Emekliye yeni promosyon: Ocak zammı kimlerin ödemesini yükseltti? Tutarlar daha da artacak mı?
    Trump’tan Putin açıklaması! Yakın zamanda diyerek duyurdu
    CHP/DEM’li Ahmet Özer ihaleye fesat karıştırma suçundan tutuklandı!
    ABD’nin 47. Başkanı Donald Trump’tan ilk mesaj: Herkes bize saygı gösterecek
    Galatasaray Milan Skriniar ile anlaştı! Dev transfer bitiyor
    Tişrin’de PKK/YPG provokasyonu: Tiyatrocu dediler terörist çıktı
    Trabzonspor yıldız futbolcuyu bitirmek üzere! Anlaşma sağlandı
    Beyaz Saray’da Biden-Trump buluşması! 47. Başkan ağzında sakızla mı geldi? Joe ile ne konuştular?
    Fırtına’nın dirilişi! Trabzonspor Sivasspor 4-0 | MAÇ SONUCU
    Başkan Erdoğan ve Fico’dan stratejik ortaklık mesajı: Ticarette hedef 5 milyar dolar
    Özgür Özel’den Ekrem İmamoğlu’na kırmızı kart! Kılıçdaroğlu fırsat kolluyor... Mansur Yavaş Ben de varım diyor
    Okan Buruk’tan orta saha kararı! Dinamo Kiev maçı 11’i belirlendi
    Yarı çıplak darp edildik saçlarımızdan sürüklendik | Filistinli kadın esirler yaşadıkları kara günleri anlattı