İstanbul’da şoke eden olay! Moldovalı kadının yemek yerken çantası çalındı

İstanbul Şişli'de 8 yıldır Türkiye'de yaşayan Moldovalı Elena Buiucli, arkadaşıyla Japon restoranına gitti. Sipariş veren Buiucli, yemeğini beklemeye başladı.

O sırada yan masaya gelen iki kadın, Buiucli'yle sohbet etmeye başladı. Şüpheliler, Buiucli'nin çantasını gözüne kestirdi. Saniyeler içerisinde çantayı çalarak restorandan çıktı.

Çantasının çalındığını fark eden Elena Buiucli, durumu restoran yetkililerine ve polise bildirdi. Yan masadaki 2 kadın tarafından çalındığı ortaya çıktı. Polis, kadına eşyalarını teslim etti.