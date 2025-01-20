İskandinavlar kayak yapmak için Erciyes’i tercih etti!

Erciyes, bu sezon, dünyada kış sporlarıyla bilinen İskandinav ülkelerinden misafirlerini ağırlayacak. Farklı ülkelerden maceraseverlerin merkezde kayak yaptığını belirten Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, bu yıl Norveç, Finlandiya, İsveç ve Danimarka'dan turistleri misafir edeceklerini dile getirdi.

Sezon içerisinde İskandinav ülkelerinden 500'den fazla misafiri ağırlayacaklarını söyleyen Elcuman, şöyle konuştu:

"Kayağın çıktığı yerlerden turist alıyoruz. Neden bizi tercih ediyorlar? Birincisi kayakçı, macerayı seviyor. Sürekli farklı pistleri, mekanları görmek istiyor. İkincisi fiyat ve hizmet kalitesi. Üçüncüsü de kültürel kayağı burada yapabiliyorlar. Kayseri, Kapadokya, Erciyes üçgenini birleştirdikleri zaman hem kayak hem de bu kültürden yararlanabiliyorlar. O yüzden Erciyes'i tercih ettiler."