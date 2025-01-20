SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

İskandinavlar kayak yapmak için Erciyes'i tercih etti!

Bugüne kadar 103 ülkeden ziyaretçi ağırlayan Erciyes, listeye bu sezon İskandinavları da ekleyecek. Kış sporlarıyla bilinen bu ülkelerden ziyaretçiler, Şubat’ta Erciyes’e gelecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Ocak 2025
İskandinavlar kayak yapmak için Erciyes’i tercih etti!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Erciyes, bu sezon, dünyada kış sporlarıyla bilinen İskandinav ülkelerinden misafirlerini ağırlayacak. Farklı ülkelerden maceraseverlerin merkezde kayak yaptığını belirten Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, bu yıl Norveç, Finlandiya, İsveç ve Danimarka'dan turistleri misafir edeceklerini dile getirdi.

    Sezon içerisinde İskandinav ülkelerinden 500'den fazla misafiri ağırlayacaklarını söyleyen Elcuman, şöyle konuştu:

    "Kayağın çıktığı yerlerden turist alıyoruz. Neden bizi tercih ediyorlar? Birincisi kayakçı, macerayı seviyor. Sürekli farklı pistleri, mekanları görmek istiyor. İkincisi fiyat ve hizmet kalitesi. Üçüncüsü de kültürel kayağı burada yapabiliyorlar. Kayseri, Kapadokya, Erciyes üçgenini birleştirdikleri zaman hem kayak hem de bu kültürden yararlanabiliyorlar. O yüzden Erciyes'i tercih ettiler."

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    CANLI | Gazze’de rötarlı ateşkes: Hamas ve İsrail arasında rehine takası başladı!
    6.3 milyon emekliye fark: Gözler ödeme tarihinde! Kimlere, ne kadar ödeme yapılacak? Ne zaman yatıralacak?
    Hamas 3 İsrailli kadın esiri Kızılhaç’a teslim etti: İlk görüntüler geldi
    Hacı Sabancı’nın gayrimeşru çocuğu gündeme bomba gibi düştü: O artık Türkiye’nin en mirasçılarından
    Kanarya VAR’ım dedi! Adana Demirspor Fenerbahçe 0-4 | MAÇ SONUCU
    Kim Milyoner Olmak İster’de Ferdi Tayfur sorusu! Yarışmacı 3 saniye kala cevapladı
    Sinan Engin’e Beşiktaşlı damat! Ahmet Emin Ahlatcı ve Elif Engin evlilik yolunda ilk adımı attı
    Kırmızı bültenle aranan iki suç örgütü üyesi Türkiye’ye getirildi
    ABD Başkanı Joe Biden’dan ateşkes ve takas açıklaması: Bizim desteğimizle sağlandı
    Özgür Özel’in kırmızı kart mesajına AK Partili Ömer Çelik’ten tepki: Bir kere daha topu taca attın
    Jose Mourinho biletini kesti! Fenerbahçe’de yeni transfer yolcu
    Vurgun çarkı CHP’yi karıştırdı! Kılıçdaroğlu’nun Akrep çıkışına Rıza Akpolat cephesinden olay yanıt: Senden değil pir düşkün bile olmaz
    Metro ve kredi bahaneli konut ilanlarına Bakanlık İnceleme başlattı
    Şenol Güneş’ten kritik karar! Yıldız futbolcu yerine kim oynayacak?
    Ateşkes sonrası Gazze’de şükür secdesi! Minarelerde ezan sokaklarda tekbir... Yardım TIR’ları giriş yaptı