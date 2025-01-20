Depremin izlerini kitabına taşıyan Ayşe Erkin Gök, gelirini depremzede çocuklara bağışladı

Asrın felaketi depremlere Hatay'ın Antakya ilçesindeki evlerinde yakalanan ev kadını Ayşe Erkin Gök (45), ağır hasarlı binadan ailesi ile birlikte sağ olarak kurtuldu.

Konya'ya taşınan Gök, depremde yaşadıklarını "Yarın Var mı? 04.17" ismini verdiği kitabında topladı. Kitabın gelirini ise depremde anne ve babasını kaybeden çocuklara bağışladı. İkinci baskısını yapan kitabın geliri ile toplamda 230 çocuğun kıyafet ihtiyaçları karşılandı. Bu ihtiyaçlar Gök'ün depremden önce içinde gönüllü olarak yer aldığı İyilikte Buluşanlar Ekibi tarafından dağıtıldı.