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Beyin ölümü gerçekleşen tiyatro sanatçısı Eray Aktaş'ın organları 4 kişiye umut oldu

Beyin ölümü gerçekleşen tiyatro sanatçısının organları umut oldu. İki böbreği, karaciğeri ve korneası ile 4 kişi hayata tutundu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Ocak 2025
Beyin ölümü gerçekleşen tiyatro sanatçısı Eray Aktaş’ın organları 4 kişiye umut oldu

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    Giresun'da tiyatro sanatçısı Eray Aktaş (59) 6 Ocak'ta beyin kanaması geçirdi. Hemen Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen Aktaş'ın önceki günü beyin ölümünün gerçekleşti. Bunun üzerine ailesi, organlarını bağışlamaya karar verdi.

    Nakil için Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi organ bağış birimi, Organ ve Doku Nakli Samsun Bölge Koordinasyon Merkezi ile görüşmeler gerçekleştirdi. Aktaş'ın alınan iki böbreği, karaciğeri ve korneası Erzurum ile İstanbul'a gönderildi. Aktaş'ın eşi Bahar Aktaş, yaptığı açıklamada, acılarının büyük olmasına rağmen insanların çaresizlik içerisinde kalmasını istemediklerini söyledi.

    Başka hayatların can bulması için organ bağışında bulunduklarını dile getiren Aktaş, "Hiçbir aile acı çekmesin istedim. Çok zor, nasıl dayanacağımı da bilmiyorum. Bağışlanan organları gördükçe Eray daha iyi olacak. İnsanlara yardım etmeyi çok seviyordu" dedi. Giresun Belediyesi Şehir Tiyatrosu kadrosunda bulunan Aktaş'ın bugün toprağa verileceği bildirildi.

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