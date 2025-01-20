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110 milyon euro vurgun! Şirket sahibi gibi davranıp şirketi satmaya kalkan 13 kişi tutuklandı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasıyla Kadıköy'deki bir gayrimenkul firması adına yapılan usulsüz satışlar ortaya çıktı. Sahte evrak kullanılarak gerçekleştirilen 110 milyon Euro değerindeki taşınmaz satışları ile ilgili çok sayıda kişi gözaltına alındı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :20 Ocak 2025
110 milyon euro vurgun! Şirket sahibi gibi davranıp şirketi satmaya kalkan 13 kişi tutuklandı

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    İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, Kadıköy'de bir gayrimenkul firmasına ait 110 milyon Euro değerindeki taşınmazların sahte evrak kullanılarak şirket sahibi gibi davranan kişiler tarafından usulsüz satışının yapıldığı tespit edildi.

    Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde eşzamanlı düzenlenen operasyonlarda 18 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 13'ü tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ekipler kaçan 6 kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

    1 sene boyunca devam eden çalışmalarda 19 Nisan 2024'te, dosyada şüpheli olarak adı geçen 11 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Ekiplerin kaçan 6 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

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