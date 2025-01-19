TRT spikeri Erdoğan Arıkan , Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Sakaryaspor'un deplasmanda Keçiörengücü ile oynadığı maçı anlattığı esnada kalp krizi geçirdi ve hastaneye kaldırıldı.

Erdoğan Arıkan. (Fotoğraf: Sosyal medya)

KULÜPLERDEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI

Erdoğan Arıkan için kulüplerden geçmiş olsun paylaşımları yapıldı. Yapılan paylaşımlar şu şekilde: