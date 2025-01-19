TRT spikeri Erdoğan Arıkan, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Sakaryaspor'un deplasmanda Keçiörengücü ile oynadığı maçı anlattığı esnada kalp krizi geçirdi ve hastaneye kaldırıldı.
TRT spikeri Erdoğan Arıkan, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Sakaryaspor'un deplasmanda Keçiörengücü ile oynadığı maçı anlattığı esnada kalp krizi geçirdi ve hastaneye kaldırıldı.
Arıkan'ın, Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Hastanesi'nde tedavi altına alındığı öğrenildi.
KULÜPLERDEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI
Erdoğan Arıkan için kulüplerden geçmiş olsun paylaşımları yapıldı. Yapılan paylaşımlar şu şekilde:
Sakaryaspor: Bugün oynadığımız Ankara Keçiörengücü müsabakasında bir pozisyon sonrası yaralanan kameraman Adem Ağaççı ve maçın son dakikalarında kalp krizi geçiren hemşehrimiz spiker Erdoğan Arıkan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve acil şifalar diliyoruz.
Ankara Keçiörengücü: Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor maçı anlatımını gerçekleştirdiği esnada rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan duayen gazeteci Erdoğan Arıkan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir acil şifalar dileriz.
Çorum FK: TRT Spor'un değerli spikerlerinden Erdoğan Arıkan'ın kalp krizi geçirdiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.
ERDOĞAN ARIKAN KİMDİR?
21 Mayıs 1963 tarihinde Sakarya'da dünyaya geldi. Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü'nü bitirdi. 1989 yılında TRT'nin açtığı sınavları kazanarak TRT Diyarbakır Radyosu'nda göreve başladı. 61 yaşında olan Erdoğan Arıkan aktif olarak TRT Spor'da spor spikerliği görevine devam etmektedir.