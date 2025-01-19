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Spor spikeri Erdoğan Arıkan kalp krizi geçirdi!

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Sakaryaspor-Keçiörengücü maçını anlatan TRT spikeri Erdoğan Arıkan, yayın sırasında kalp krizi geçirdi. Arıkan, hızla hastaneye kaldırılarak Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde (GATA) tedavi altına alındı.

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Giriş Tarihi :19 Ocak 2025 , 21:30 Güncelleme Tarihi :19 Ocak 2025 , 21:35
Spor spikeri Erdoğan Arıkan kalp krizi geçirdi!

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    TRT spikeri Erdoğan Arıkan, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Sakaryaspor'un deplasmanda Keçiörengücü ile oynadığı maçı anlattığı esnada kalp krizi geçirdi ve hastaneye kaldırıldı.

    Erdoğan Arıkan. (Fotoğraf: Instagram)Erdoğan Arıkan. (Fotoğraf: Instagram)

    Arıkan'ın, Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Hastanesi'nde tedavi altına alındığı öğrenildi.

    Erdoğan Arıkan. (Fotoğraf: Sosyal medya)Erdoğan Arıkan. (Fotoğraf: Sosyal medya)

    KULÜPLERDEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI
    Erdoğan Arıkan için kulüplerden geçmiş olsun paylaşımları yapıldı. Yapılan paylaşımlar şu şekilde:

    Kulüplerden Erdoğan Arıkan'a geçmiş olsun mesajları. (X)Kulüplerden Erdoğan Arıkan'a geçmiş olsun mesajları. (X)

    Sakaryaspor: Bugün oynadığımız Ankara Keçiörengücü müsabakasında bir pozisyon sonrası yaralanan kameraman Adem Ağaççı ve maçın son dakikalarında kalp krizi geçiren hemşehrimiz spiker Erdoğan Arıkan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve acil şifalar diliyoruz.

    Kulüplerden Erdoğan Arıkan'a geçmiş olsun mesajları. (X)Kulüplerden Erdoğan Arıkan'a geçmiş olsun mesajları. (X)

    Ankara Keçiörengücü: Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor maçı anlatımını gerçekleştirdiği esnada rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan duayen gazeteci Erdoğan Arıkan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir acil şifalar dileriz.

    Kulüplerden Erdoğan Arıkan'a geçmiş olsun mesajları. (X)Kulüplerden Erdoğan Arıkan'a geçmiş olsun mesajları. (X)

    Çorum FK: TRT Spor'un değerli spikerlerinden Erdoğan Arıkan'ın kalp krizi geçirdiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.

    ERDOĞAN ARIKAN KİMDİR?
    21 Mayıs 1963 tarihinde Sakarya'da dünyaya geldi. Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü'nü bitirdi. 1989 yılında TRT'nin açtığı sınavları kazanarak TRT Diyarbakır Radyosu'nda göreve başladı. 61 yaşında olan Erdoğan Arıkan aktif olarak TRT Spor'da spor spikerliği görevine devam etmektedir.

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