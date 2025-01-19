İstanbul’daki özel hastanede şüpheli bebek ölümü!

İstanbul Zeytinburnu'nda yaşayan Feride ve eşi Alaaddin Taşdemir, 4. çocuklarının doğumu için 16 Ocak'ta özel bir hastaneye gitti. Sezaryen yöntemi ile gerçekleşen doğumun ardından aileye bebeğin durumunun yerinde olduğu şeklinde bilgi verildi. 1 gün sonra ise ailenin Hamza ismini verdiği bebeğin taburcu işlemlerine başlandı.

'BİLGİ VERİLMEDİ'

Ancak bebeğin solunum sıkıntısı yaşadığının fark edilmesi üzerine personel tarafından müdahale odasına götürüldü. Bebeğe 4 saat boyunca müdahale edildi. Aileye hiçbir bilgi verilmedi. Hastane yönetimi, bebeği başka bir özel hastaneye sevk etmek istedi. Ancak bebeğin öldüğünü öğrenen diğer hastane, kabul etmedi. Aileye bebeğin öldüğü söylendi. Ölümünü şüpheli bulan aile, hastane hakkında suç duyurusunda bulundu.