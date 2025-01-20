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2025 Miraç Kandili ne zaman, bu hafta mı? Miraç Kandili anlam ve önemi nedir?

Miraç Kandili, İslam dünyası için derin bir manevi anlam taşıyan mübarek bir gecedir. Bu özel gece Hz. Muhammed'in (S.A.V.), Allah'ın huzuruna yükseldiği ve ümmetine eşsiz mesajlar getirdiği bir mucizeyi simgeler. Müslümanlar Miraç Kandili’ni ibadet, dua ve tefekkürle geçirerek manevi huzura erişmeyi hedefler. Peki 2025 Miraç Kandili hangi tarihte idrak edilecek? İşte merak edilen tarih.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :20 Ocak 2025 , 06:15 Güncelleme Tarihi :20 Ocak 2025 , 06:15
2025 Miraç Kandili ne zaman, bu hafta mı? Miraç Kandili anlam ve önemi nedir?

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    İslam dünyası için büyük bir anlam taşıyan mübarek gecelerden biri olan Miraç Kandili, Recep Ayı'nın 27. gecesi kutlanıyor. Recep ayının ikinci yarısına girilmesiyle birlikte milyonlarca Müslüman, "Miraç Kandili ne zaman, hangi gün kutlanacak?" sorusunun yanıtını aramaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Günler Takvimi'ne göre 2025 yılı Miraç Kandili tarihi belli oldu.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    2025 Miraç Kandili Ne Zaman? İ��te Tüm Kandil Tarihleri

    Müslümanlar için önemli gecelerden biri olan Miraç Kandili, her yıl Recep ayının 27. gecesi idrak ediliyor. Bu yılın ikinci kandili olan Miraç Kandili, 2025 yılında 26 Ocak Pazar gününe denk geliyor. Bu özel gece, İslam âlemi tarafından dualar, ibadetler ve tefekkür ile geçirilecek.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Miraç Kandili Nedir?

    Sözlükte "yukarı çıkmak, yükselmek" anlamına gelen "urûc" kökünden türeyen "mi'râc" kelimesi, "yukarı çıkma vasıtası, merdiven" anlamını taşır. İslami literatürde ise Hz. Peygamber'in göğe yükselişini ve Allah katına çıkışını ifade eder. Miraç hadisesi, iki önemli aşamadan oluşur:

    İsrâ: Hz. Muhammed'in bir gece Mescid-i Harâm'dan Mescid-i Aksâ'ya yaptığı yolculuk.

    Mi'râc: Mescid-i Aksâ'dan göklere yükselip Allah'ın huzuruna kabul edilmesi.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    2025 Yılı Dini Günler Takvimi

    2025 yılında idrak edilecek tüm kandiller ve dini günlerin tarihleri şu şekildedir:

    1 Ocak 2025 Çarşamba: Üç Ayların Başlangıcı

    2 Ocak 2025 Perşembe: Regaib Kandili

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    26 Ocak 2025 Pazar: Miraç Kandili

    13 Şubat 2025 Perşembe: Berat Kandili

    1 Mart 2025 Cumartesi: Ramazan Başlangıcı

    26 Mart 2025 Çarşamba: Kadir Gecesi

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    30 Mart 2025 Pazar: Ramazan Bayramı 1. Gün

    6 Haziran 2025 Cuma: Kurban Bayramı 1. Gün

    26 Haziran 2025 Perşembe: Hicri Yılbaşı

    3 Eylül 2025 Çarşamba: Mevlid Kandili

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