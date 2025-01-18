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Meme kanserini yenen Esin Yıldırım dünya turuna çıktı!

Ankara'da pilates eğitmenliği yapan 2 çocuk annesi Esin Yıldırım (62), 2013 yılında 3. evre meme kanseri teşhisi aldı. Uzun süren kemoterapi ve ameliyat sürecinin ardından sağ memesini kaybeden Yıldırım, hastalığı yenerek sağlığına kavuştu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Ocak 2025
Meme kanserini yenen Esin Yıldırım dünya turuna çıktı!

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    Ankara'da pilates eğitmeni, 2 çocuk annesi Esin Yıldırım (62), 2013 yılında meme kanseri olduğunu öğrendi. Hastalığın 3'üncü evresinde tanı alan Yıldırım, uzun süre kemoterapi tedavisi gördü. Ardından ameliyat olan ve sağ memesini kaybeden Yıldırım, bir süre daha kemoterapi aldıktan sonra hastalığı yendi.

    7 YILLIK TEDAVİYLE BAŞARDI
    Yıldırım, 7 yıl süren tedavinin son aşamasında, doktorunun stresten uzak hayat sürmesine yönelik tavsiyesi ve yönlendirmesiyle dünya turuna çıkmaya karar verdi. Esin Yıldırım, 2017'den itibaren bugüne kadar da 50 ülke gezdi. "Sırada Çin, Japonya, Rusya ve Etiyopya var. Gezmeye devam edeceğim" dedi.

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