Meme kanserini yenen Esin Yıldırım dünya turuna çıktı!

Ankara'da pilates eğitmeni, 2 çocuk annesi Esin Yıldırım (62), 2013 yılında meme kanseri olduğunu öğrendi. Hastalığın 3'üncü evresinde tanı alan Yıldırım, uzun süre kemoterapi tedavisi gördü. Ardından ameliyat olan ve sağ memesini kaybeden Yıldırım, bir süre daha kemoterapi aldıktan sonra hastalığı yendi.

7 YILLIK TEDAVİYLE BAŞARDI

Yıldırım, 7 yıl süren tedavinin son aşamasında, doktorunun stresten uzak hayat sürmesine yönelik tavsiyesi ve yönlendirmesiyle dünya turuna çıkmaya karar verdi. Esin Yıldırım, 2017'den itibaren bugüne kadar da 50 ülke gezdi. "Sırada Çin, Japonya, Rusya ve Etiyopya var. Gezmeye devam edeceğim" dedi.