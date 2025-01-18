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Maganda kurşunuyla hayattan kopan Kemal Azgın karne sevincini yaşayamadı!

Kemal Azgın küçük bir çocuktu, bir çok şeyden mahrum kaldı. Hayalleri ve umutları vardı. Birinci dönem başarı belgesini alamadan bir maganda kurşunuyla hayattan koparıldı. Yüksek notlu karnesi, öğretmeni tarafından boş kalan sırasına bırakıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Ocak 2025
Maganda kurşunuyla hayattan kopan Kemal Azgın karne sevincini yaşayamadı!

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    Adana'nın Kozan ilçesinde 11 saat 21.00 sıralarında evin önünde yapılan düğünde bazı davetliler havaya ateş açtı. Bu sırada bir tabancadan çıkan merminin başına isabet ettiği Kemal Azgın (9), kanlar içinde yığıldı. Aile yakınlarının otomobiliyle hastaneye kaldırıldı.

    Ancak talihsiz çocuk tüm müdahalele rağmen kurtarılamadı. Çocuğun cenazesi otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Cenazede konuşma yapan imam Hüseyin Merdan, "Bu olayda hepimizin günahı var" dedikten sonra dua etti.

    Kemal Azgın, kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Gözyaşlarının sel olduğu cenazede, kovalar üzerine konulan merdiven musalla taşı yapıldı. Jandarma ekipleri Kemal Azgın'ın ölümünde 10 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

    'SIRASI BOŞ KALDI'
    Kemal'in acı haberi sonrası okulunda, karne günü hüzünlü geçti. Karne gününde okulunda sınıf arkadaşları tarafından gözyaşları içinde anıldı. Önceden basılan ve tüm derslerinin 'Çok iyi' olarak işaretlendiği birinci dönem karnesi, öğretmeni tarafından boş sırasına bırakıldı. Herkes karne sevincini yaşarken, Kemal yaşayamadı. Sınıf öğretmeninin karnedeki Kemal hakkındaki görüşleri ise yürek yaktı: "Daha başarılı olacağına inanıyorum, çalışmaya devam."

    Turgutlu Şehit Mustafa Alpaslan İlkokulu'nda eğitim gören minik Kemal'in hem akrabası hem de sıra arkadaşı olan Zeynep Nur Azgın, "Cuma günü en son bahçede maç yapmıştık" dedi.

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