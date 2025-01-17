Eski olimpik sporcudan tarihi başarı! Ali Rıza Bilal, Güney Kutbu’na Türk bayrağını dikti

Eski olimpik sporcu ve İronman unvanına sahip Ali Rıza Bilal, 21 Kasım 2024'te Antarktika Messner Rotası üzerinden yola çıktı. Eksi 40 dereceye kadar düşen sıcaklıklar altında, 51 gün boyunca kızak çekerek 933 kilometreyi tamamladı.

Kayak bağlamasının kırılması, batonlarının bozulması ve kızakların devrilmesi gibi pek çok sorunla karşılaşmasına rağmen, geri adım atmadı. Ayrıca, soğuk hava nedeniyle parmaklarının hissizleşmesi ve donma tehlikesi yaşadı. Sonunda, Güney Kutbu'na ulaştı. Türk bayrağını zirveye astı. "Yolculuk boyunca çok zorlandım ve acılar çektim.