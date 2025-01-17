Bursa’da acı olay! 10 yaşındaki Hasan Elibrahim kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti

Bursa'da kahreden bir olay yaşandı. İnegöl ilçesindeki Fatih İlkokulu'nda eğitim gören 4'üncü sınıf öğrencisi Hasan Elibrahim (10), 13 Ocak'ta okulda bir anda fenalaştı. Yere yığıldı. Öğrencilerin ihbarı üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri, çocuğu apar topar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Çocuğun yapılan tetiklerinde ritim bozukluğu olduğu tespit edildi. Yapılan tetikler sonrası çocuk Bursa Dörtçelik Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi. Hasan Elibrahim, acil ameliyata alındı.

'YOĞUN BAKIMA ALINDI'

Hasan Elibrahim'in tedavisine, ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde devam edildi. Ancak daha sonra çocuk kalp krizi geçirdi. Talihsiz Hasan Elibrahim, doktorların tüm çabalarına rağmen dün kurtarılamadı. Çocuğun cenazesi ailesine teslim edidi. Öğrencinin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Alanyurt Kent Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi. İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu da yayınladığı mesajla başsağlığı diledi.