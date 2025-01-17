Ailesinden 5 kişiyi vahşice katleden Mehmet Tehçi’nin ilk sözü kan dondurdu: Pişman değilim

Mersin'de, geçen Ağustos'ta, Ökkeş Berk (16) intihar etti. Nedeni, bir erkek arkadaşının ölmesiydi. Bunun üzerine baba Mehmet Tehçi, bunalıma girdi. Önce eşi Ferdane'yi ağzını bantlayıp katletti.



Sonra çocuklarını alıp Adana'ya gitti. Kayınpederi, kayınvalidesi ve eşinin halasının boğazını kesti. Kayınbiraderini kurşuna dizdi. Polis, aracının önünü kesti. Çocuklarını öpüp kaçan Tehçi, uzağa gidemedi.

GÜVERCİNİ KURTARDI

Mehmet Tehçi'nin bir süre önce yol kenarında bulduğu yaralı güvercini alıp tedavi ettiği ve haberlere çıktığı öğrenildi.



2 ÇOCUK DEVLET KORUMASINDA

Tehçi'nin 4 ve 9 yaşındaki iki çocuğu, devlet himayesine alındı.

(Murat Karaman-Ziya Ramoğlu)