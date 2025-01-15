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Pes "dog"rusu | Küresel ısınmanın kangallar üzerindeki etkisini yetiştirici Hüseyin Yıldız anlattı

Köpek yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, iklim değişiklerinden dolayı kangalların karakterinde çok ciddi değişim olduğunu söyledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Ocak 2025
Pes dogrusu | Küresel ısınmanın kangallar üzerindeki etkisini yetiştirici Hüseyin Yıldız anlattı

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    Küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği, soğuk iklim canlısı olan kangal köpeklerini olumsuz etkiledi. Dünyanın en iyi sürü koruma ve güdü özelliği taşıyan Anadolu'nun kadim mirası Sivas kangal köpekleri, yüksek hava sıcaklıkları ve gelmeyen soğuk hava nedeniyle miskin hale geldi.

    Küresel ısınmayla birlikte kışın beyaz renkte olması gereken tüy renklerinde sarı renkte kalan bu köpekler, karakterlerin de var olan daha sert ve agresif olma güdülerini neredeyse yitirdi. Kangal köpeği yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, "Kangallarda ve diğer canlılarda doğanın tüm hiyerarşisinde değişiklik meydana geldi. Bu değişim inanılmaz derecede hayvanın karakterine vurdu ve psikolojisini olumsuz etkiledi" dedi.

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