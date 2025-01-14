Restoratör Tuğba Yavaş’ın şüpheli ölümü! Acılı anne isyan etti: Kızım atlamadı, atıldı

Çanakkale'de yaşayan Restoratör Tuğba Yavaş, geçtiğimiz ekim ayında evinin 5'inci katında balkondan düşüp hayatını kabetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Talihsiz kadının balkondan düşmeden saatler önce ertesi gün düzenleyeceği mevlit için mutfakta şerbet hazırladığının bilgisine ulaşıldı. Polis ekipleri, eşi Prof. Dr. Alptekin Yılmaz'ın ifadesine başvurdu. Evde yapılan incelemede ise kâğıt havlularda ve peçetelerde çok sayıda kan izi tespit edildi. Alptekin Yavaş, kaçamak cavaplar verdi. Profesör, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklu sanık Alptekin Yavaş ifadesinde, "Eşimin üzerindeki kan izleri muhtemelen bana aittir. Odadaki kanlı peçeteler de kolumdaki çiziklerden kaynaklıdır. Elleri ellerimden giderek kaymaya başladı. Birkaç saniye tuttum ancak çekemedim aşağıya motosikletin üzerine düştü. Uğruna şiirler yazdığım aşık olduğum kadını öldürmekle suçlanıyorum. Ben bir şey yapmadım" diyerek suçlamaları kabul etmedi.

'HAYATINI ZEHİR ETTİ'

Kızının asla intihar etmeyeceğini söyleyen acılı anne İsminaz Anıl, "Kızımın mutlu bir evliliği yoktu. O adam ona 17 yıl hayatı zehir etti. O adamın her zaman öğrencilere karşı bir zaafı vardı. Kızımın intihar ettiğine inanmıyoruz" şeklinde konuştu.

Cennete ÜSTEMEL