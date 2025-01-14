Isparta’da kahreden trafik kazası: 2 çocuk annesi Demet Yılmaz hayatını kaybetti

Isparta'da Senirkent Isparta karayolu üzerinde seyir halinde giden 2 çocuk annesi Demet Yılmaz (29), kullandığı otomobil kontrolden çıktı. Karşı şeride geçti.

Bu sırada karşı yönden gelen ve Ali Taş yönetimindeki hafif ticari araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri, talihsiz Demet Yılmaz,'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Hafif ticari aracın sürücüsü Ali Taş ise kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu. Demet Yılmaz'ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.