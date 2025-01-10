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2. Kariyer ve Teknoloji Ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye’nin en saygın ajanslarından olan Ratel Medya Kurucu Ortakları Soner Zorluoğlu, Hakan Başak ve Luna Medya Ajans Başkanı Veysel Uluyer, Genel Müdürü Elifnur Uluyer tarafından ‘’GELECEK İNOVASYONDA’’ teması ile marka, kariyer ve inovasyon etkinlikleri kapsamında FSM İstanbul ve Atlas Bricks ana sponsorluğunda düzenlenen 2. Kariyer ve Teknoloji Ödülleri’nde şirketlerimizin ulusal ve uluslararası arenada kazandığı başarıları kutlandı. 16 Aralık 2024 tarihinde İstanbul Wyndham Grand Levent Otel'de düzenlenen gala Nefise Karatay ve Bekir Aksoy’un sunumuyla gerçekleşti.

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Giriş Tarihi :10 Ocak 2025 , 19:30 Güncelleme Tarihi :10 Ocak 2025 , 19:30
2. Kariyer ve Teknoloji Ödülleri sahiplerini buldu

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Bu özel etkinlikte ülkemiz için değer katan, sürdürülebilir ekonomi ve istihdam modelini benimsemiş, dünya markası olma yolunda ilerleyen seçkin markalar, sanat, medya, cemiyet dünyasından 400 özel davetli yer aldı.

    Bu etkinlik sadece ödül töreni değil, aynı zamanda kariyer ve inovasyon alanında önemli konuşmaların, B2b etkinliklerinin olduğu özel bir zirve olarak planlanmış olup iş, sanat, medya ve cemiyet dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi.

    2. Kariyer ve Teknoloji Ödülleri (Takvim.com.tr)2. Kariyer ve Teknoloji Ödülleri (Takvim.com.tr)

    Galanın ana sponsoru FSM İstanbul ve Atlas Bricks Yönetim Kurulu Başkanı Ersan Ağbaba'ya teşekkür plaketi takdim edildi.

    2. Kariyer ve Teknoloji Ödülleri (Takvim.com.tr)2. Kariyer ve Teknoloji Ödülleri (Takvim.com.tr)

    Törenin gold sponsorlarından Brango Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Gönül kısa bir konuşma yaparken yeni sezon ürünleri mini bir defile ile davetlilere sunuldu.

    Sanat ve medya dünyasından birçok isim de bu muhteşem gecede ödüllerini aldı.

    Coşkun Sabah – Türk Sanat Müziği Özel Ödülü (Takvim.com.tr)Coşkun Sabah – Türk Sanat Müziği Özel Ödülü (Takvim.com.tr)

    Coşkun Sabah – Türk Sanat Müziği Özel Ödülü

    Dilan Çıtak – Yılın Klibi (Takvim.com.tr)Dilan Çıtak – Yılın Klibi (Takvim.com.tr)

    Dilan Çıtak – Yılın Klibi

    Ece Sükan ile 3S – Yılın Sanat ve Stil Programı (Takvim.com.tr)Ece Sükan ile 3S – Yılın Sanat ve Stil Programı (Takvim.com.tr)

    Ece Sükan ile 3S – Yılın Sanat ve Stil Programı

    ATV Ana Haber – Yılın Haber Merkezi (Takvim.com.tr)ATV Ana Haber – Yılın Haber Merkezi (Takvim.com.tr)

    ATV Ana Haber – Yılın Haber Merkezi

    KATEGORİLER:

    FSM İSTANBUL – ULUSLARARASI İNOVATİF TUĞLA TASARIM ÜRETİM VE TEDARİK MARKASI

    ENES ÖRER (OĞUZ HOLDİNG) – YILIN CEO'SU

    ADN HOLDİNG – YILIN İNOVATİF HOLDİNG KURULUŞU

    BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ/ÖZEL AYŞE ABLA OKULLARI – İNOVATİF VE ÖNCÜ EĞİTİM KURUMU

    AUTOROLA - İNOVATİF ONLINE ARAÇ PAZARLAMA PLATFORMU

    KOÇAK – YILIN YENİLİKÇİ PIRLANTA MARKASI

    İNTİSAD – ULUSLARARASI GİRİŞİMCİ İŞ İNSANLARI DERNEĞİ

    MYEXAMY – YILIN YAPAY ZEKA DESTEKLİ EĞİTİM VE SINAVA HAZIRLIK PLATFORMU

    AYHAN ÖZMEKİK (ASKON USA BAŞKANI) – ULUSLARARASI STK BAŞARI ÖDÜLÜ

    BİBERZADE – YILIN YENİLİKÇİ ÇİĞKÖFTE LEZZET MARKASI

    İSHAK PEKER (BORDEX BOYA) – YILIN GENÇ CEO'SU

    KANGURU ENDÜSTRİ TEKNOLOJİ A.Ş. – İNOVATİF KONVEYÖR TASARIM VE ÜRETİM MARKASI

    DOĞTAŞ MOBİLYA – İNOVATİF MOBİLYA MARKASI

    TRAKYA İMZAM PREFABRİK VE AHŞAP YAPI – MODÜLER YAPI SİSTEMLERİNDE İNOVATİF PROJELER MARKASI

    BERK METE (BK EXPRESS) – YILIN GENÇ GİRİŞİMCİSİ

    BEMS MARKET – YILIN EN YENİLİKÇİ DİJİTAL FİNANS PLATFORMU

    TUNA HAZAR AVCI (LOGİFEM) – GELECEK NESİLLER İÇİN GÜÇLÜ KADINLAR

    ALPİ DİŞ HASTANELERİ – YILIN İNOVATİF AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

    ZEKİDOOR – YILIN LİDER KAPI ÜRETİM MARKASI

    İNVİERNO BEAUTY – YILIN İNOVATİF VE TEKNOLOJİK GÜZELLİK MERKEZİ

    AV. EMEL ÇEBİ ÇELİK – YILIN GİRİŞİMCİ KADIN HUKUKÇUSU

    DNZ PROJE – İNOVATİF ZAYIF AKIM PROJE GELİŞTİRME MARKASI

    TATİLİM SENSİN – İNOVATİF METAVERSE DESTEKLİ TATİL PLANLAMA PLATFORMU

    ÖZKAN ÖZTÜRK – YILIN SPOR SPİKERİ

    ECE SÜKAN İLE 3S – YILIN SANAT VE STİL PROGRAMI

    ERSİN DÜZEN İLE FUTBOLUN 100'Ü

    DOĞAN KABAK – YILIN YOUTUBE OTOMOTİV İÇERİK ÜRETİCİSİ

    EKOL TV – YILIN HABER KANALI

    REKLAMARKASI – YILIN İLETİŞİM VE PAZARLAMA PROGRAMI

    POSTER – YILIN KÜLTÜR SANAT PROGRAMI

    BURASI HAFTASONU – YILIN HAFTA SONU HABER PROGRAMI

    ÖZGÜN ÇOBAN – YILIN ERKEK DRAMA OYUNCUSU

    DİLAN ÇITAK – YILIN KLİBİ ÖDÜLÜ

    MİNE AYMAN. – YILIN RADYO PROGRAMICISI

    SİMGE FISTIKOĞLU – YILIN KADIN HABER SUNUCUSU

    KAFADAR – YILIN MÜZİK GRUBU

    ELİF KARLI – MESLEK ONUR ÖDÜLÜ

    COŞKUN SABAH – TÜRK SANAT MÜZİĞİ ÖZEL ÖDÜLÜ

    24 RADYO – YILIN TEMATİK RADYOSU

    UÖUTCAN ÇELİKİŞ – İNOVATİF İÇERİK EDİTÖRÜ

    ATV ANA HABER – YILIN HABER MERKEZİ

    BERK CAN ARSLAN – YILIN GENÇ PİYANO SANATÇISI

    VERONA ÇIKMAZI – YILIN MÜZİKAL KOMEDİ TİYATRO OYUNU

    Günün Manşetleri

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