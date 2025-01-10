2. Kariyer ve Teknoloji Ödülleri sahiplerini buldu

Bu özel etkinlikte ülkemiz için değer katan, sürdürülebilir ekonomi ve istihdam modelini benimsemiş, dünya markası olma yolunda ilerleyen seçkin markalar, sanat, medya, cemiyet dünyasından 400 özel davetli yer aldı.
Bu etkinlik sadece ödül töreni değil, aynı zamanda kariyer ve inovasyon alanında önemli konuşmaların, B2b etkinliklerinin olduğu özel bir zirve olarak planlanmış olup iş, sanat, medya ve cemiyet dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi.
Galanın ana sponsoru FSM İstanbul ve Atlas Bricks Yönetim Kurulu Başkanı Ersan Ağbaba'ya teşekkür plaketi takdim edildi.
Törenin gold sponsorlarından Brango Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Gönül kısa bir konuşma yaparken yeni sezon ürünleri mini bir defile ile davetlilere sunuldu.
Sanat ve medya dünyasından birçok isim de bu muhteşem gecede ödüllerini aldı.
Coşkun Sabah – Türk Sanat Müziği Özel Ödülü
Dilan Çıtak – Yılın Klibi
Ece Sükan ile 3S – Yılın Sanat ve Stil Programı
ATV Ana Haber – Yılın Haber Merkezi
KATEGORİLER:
FSM İSTANBUL – ULUSLARARASI İNOVATİF TUĞLA TASARIM ÜRETİM VE TEDARİK MARKASI
ENES ÖRER (OĞUZ HOLDİNG) – YILIN CEO'SU
ADN HOLDİNG – YILIN İNOVATİF HOLDİNG KURULUŞU
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ/ÖZEL AYŞE ABLA OKULLARI – İNOVATİF VE ÖNCÜ EĞİTİM KURUMU
AUTOROLA - İNOVATİF ONLINE ARAÇ PAZARLAMA PLATFORMU
KOÇAK – YILIN YENİLİKÇİ PIRLANTA MARKASI
İNTİSAD – ULUSLARARASI GİRİŞİMCİ İŞ İNSANLARI DERNEĞİ
MYEXAMY – YILIN YAPAY ZEKA DESTEKLİ EĞİTİM VE SINAVA HAZIRLIK PLATFORMU
AYHAN ÖZMEKİK (ASKON USA BAŞKANI) – ULUSLARARASI STK BAŞARI ÖDÜLÜ
BİBERZADE – YILIN YENİLİKÇİ ÇİĞKÖFTE LEZZET MARKASI
İSHAK PEKER (BORDEX BOYA) – YILIN GENÇ CEO'SU
KANGURU ENDÜSTRİ TEKNOLOJİ A.Ş. – İNOVATİF KONVEYÖR TASARIM VE ÜRETİM MARKASI
DOĞTAŞ MOBİLYA – İNOVATİF MOBİLYA MARKASI
TRAKYA İMZAM PREFABRİK VE AHŞAP YAPI – MODÜLER YAPI SİSTEMLERİNDE İNOVATİF PROJELER MARKASI
BERK METE (BK EXPRESS) – YILIN GENÇ GİRİŞİMCİSİ
BEMS MARKET – YILIN EN YENİLİKÇİ DİJİTAL FİNANS PLATFORMU
TUNA HAZAR AVCI (LOGİFEM) – GELECEK NESİLLER İÇİN GÜÇLÜ KADINLAR
ALPİ DİŞ HASTANELERİ – YILIN İNOVATİF AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
ZEKİDOOR – YILIN LİDER KAPI ÜRETİM MARKASI
İNVİERNO BEAUTY – YILIN İNOVATİF VE TEKNOLOJİK GÜZELLİK MERKEZİ
AV. EMEL ÇEBİ ÇELİK – YILIN GİRİŞİMCİ KADIN HUKUKÇUSU
DNZ PROJE – İNOVATİF ZAYIF AKIM PROJE GELİŞTİRME MARKASI
TATİLİM SENSİN – İNOVATİF METAVERSE DESTEKLİ TATİL PLANLAMA PLATFORMU
ÖZKAN ÖZTÜRK – YILIN SPOR SPİKERİ
ECE SÜKAN İLE 3S – YILIN SANAT VE STİL PROGRAMI
ERSİN DÜZEN İLE FUTBOLUN 100'Ü
DOĞAN KABAK – YILIN YOUTUBE OTOMOTİV İÇERİK ÜRETİCİSİ
EKOL TV – YILIN HABER KANALI
REKLAMARKASI – YILIN İLETİŞİM VE PAZARLAMA PROGRAMI
POSTER – YILIN KÜLTÜR SANAT PROGRAMI
BURASI HAFTASONU – YILIN HAFTA SONU HABER PROGRAMI
ÖZGÜN ÇOBAN – YILIN ERKEK DRAMA OYUNCUSU
DİLAN ÇITAK – YILIN KLİBİ ÖDÜLÜ
MİNE AYMAN. – YILIN RADYO PROGRAMICISI
SİMGE FISTIKOĞLU – YILIN KADIN HABER SUNUCUSU
KAFADAR – YILIN MÜZİK GRUBU
ELİF KARLI – MESLEK ONUR ÖDÜLÜ
COŞKUN SABAH – TÜRK SANAT MÜZİĞİ ÖZEL ÖDÜLÜ
24 RADYO – YILIN TEMATİK RADYOSU
UÖUTCAN ÇELİKİŞ – İNOVATİF İÇERİK EDİTÖRÜ
ATV ANA HABER – YILIN HABER MERKEZİ
BERK CAN ARSLAN – YILIN GENÇ PİYANO SANATÇISI
VERONA ÇIKMAZI – YILIN MÜZİKAL KOMEDİ TİYATRO OYUNU