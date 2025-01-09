Rize’de PTT çalışanlarına silahlı saldırı: 2 ölü! Saldırgan yakalandı

Rize'de PTT Başmüdürlüğü'nün kargo birimine gelen Hakan Kocaman, babasına ait banka kartının kendisine verilmesini talep etti. Çalışanlar, "Babanızın gelmesi gerek" dedi. Sinirlenen Kocaman, tabancayla 14 el ateş etti. Kargo dağıtım müdürü Selim Okumuş ile temizlik görevlisi Ömer Beyazıt yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılar, kurtarılamadı. Polis, şüpheliyi saklandığı binanın çatı katında yakaladı. Gözaltına alınan Kocaman, adliyeye sevk edildi. Rize'ye gelen Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, cenazelere katılıp, ailelere taziye ziyaretinde bulundu.

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