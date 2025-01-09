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Platonik dehşet | Aşkına karşılık bulamayınca dehşet saçtı

Mehmet Akbuğa, platonik aşık olduğu Derya Kozak’tan karşılık bulamadı. Silahla dehşet saçtı. Kozak’ı öldürüp canına kıydı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Ocak 2025
Platonik dehşet | Aşkına karşılık bulamayınca dehşet saçtı

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    Afyonkarahisar'da yaşayan Mehmet Akbuğa, eşinden boşandıktan sonra Sinanpaşa'ya bağlı Tınaztepe beldesine yerleşti. Bir süre önce Afyonkarahisar Devlet Hastanesi kantininde çalışan 37 yaşındaki Derya Kozak'a karşı platonik aşk besledi. Aşkına karşılık bulamadı. Kozak ile tartışmaya başladı. Olayın büyümesi üzerine silahını çıkaran Akbuğa, önce kadını başından vurdu, ardından kendisine ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan ikili, hayatını kaybetti. Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

    Akbuğa'nın öldürdüğü Derya Kozak'ın Antalya'da yaşayan bir kişi ile nişanlı olduğu ve 1 ay sonra düğününün olacağı belirtildi.

    Akbuğa'nın cinayeti işlemeden 13 saat önce sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım dikkat çekti. Paylaşımında, "Gerçek söz. İyilik yaptıklarımdan ya kötülük gördüm, ya ihanet" ifadelerini kullandı. (GÖKHAN KOCAASLAN)

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