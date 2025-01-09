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Diş çekiminden sonra hayatını kaybeden Deniz Sönmez'in acılı babası: " Para için öldürüldü"

Deniz Sönmez, diş çekiminden sonra hayatını kaybetti. 2 diş hekimi ile 1 anestezi uzmanının kusurlu olduğu belirlendi. Acılı baba Aydın Sönmez, “Tedavide 5 bin lira ödedim. Bu para için öldürüldü” dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Ocak 2025
Diş çekiminden sonra hayatını kaybeden Deniz Sönmez’in acılı babası: Para için öldürüldü

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    Bursa Osmangazi'de Deniz Sönmez (5), özel bir kliniğikteki çekim sonrası fenalaştı. Ailesi tarafından götürüldüğü Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Deniz Sönmez, 13 Kasım'da oksijen azlığına bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle kurtarılamadı. Ailenin şikayeti sonrası Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı. Diş kliniği, 1 ay kapatıldı. Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından ön rapor çıktı. Çocuğun saçlı deri altında yoğun ödem, yine baş kısmı ile göğüs, kalp boşlukları ve akciğerinde kanama olduğu anlaşıldı.

    İFADELERİ ALINACAK
    Hazırlanan 51 sayfalık raporda, sorumlulukları bulunan Anestezi Uzmanı Dr. L.O., Diş Hekimi A.S. ve Mesul Müdür Diş Hekimi K.G.Y.'nin, Deniz Sönmez'in ölümünde 4/8'er oranında tıbbi uygulama hatası yaptıkları başkan dahil 12 kişiden oluşan heyetin oy birliği ile mütalaa edildi. İstanbul 8'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu'nun raporundan sonra Deniz Sönmez'in ölümünde hatalı oldukları belirlenen 2 diş hekimi ile 1 anestezi uzmanının soruşturma kapsamında ifadelerinin alınması bekleniyor.

    'BİLE BİLE YAPTILAR'
    Deniz'in acılı babası Aydın Sönmez, otopsi raporunun incelenmesinin 14 ay sürdüğünü söyledi. Sönmez, "Tedavi sürecinde 5 bin lira ödedik. Yasak olduğunu bile bile yaptılar. Benim oğlumu daha çok para kazanmak için öldürdüler. Umarım mahkeme bir an önce başlar" diye konuştu.

    Avukat Salih Duman, "İlgili kurumun sorumlu müdürü 48 oranında hatalı bulundu. Anestezi uzmanı da 48 oranlarında hatalı çıktı. Tedaviyi yapan doktor da 48 oranında kusurlu bulundu. Şu anda bunun değerlendirmesini savcılık yapacak" dedi.

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