Mermerdelen Mahallesi'ndeki PTT Başmüdürlüğü kargo birimine gelen kimliği henüz belirlenemeyen zanlı, çalışanlardan Selim Okumuş ve Ömer Bayazit'e silahla ateş ederek kaçtı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaşımı (Ekran görüntüsü) KATİL YAKALANDI İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada firari katilin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya yaptığı paylaşımda, "Rize Merkez Mermerdelen Mahallesi'nde bulunan PTT Başmüdürlüğü binasında meydana gelen ve iki PTT personeli kardeşimizin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli H.K. kısa sürede saklandığı binanın çatı katında yakalanmıştır. Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allahtan rahmet, kederli ailelerine ve PTT camiasına başsağlığı dilerim." ifadelerine yer verdi.

Saldırı anı kamerada (AA)







Valilikten konuya ilişkin yapılan açıklamada, saat 17.03 sularında PTT Başmüdürlüğü binasında meydana gelen elim bir olayda, usulsüz işlem yapılmasını talep eden bir şahıs ile görevli personel arasında yaşanan tartışma sonucu iki personelin silahla vurularak ağır yaralandığı belirtildi.

İhbar üzerine polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin hızla olay yerine sevk edildiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaralı personeller Selim Okumuş, Ömer Bayazit hastaneye kaldırılmış ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetmişlerdir. Saldırganın kimliği güvenlik güçlerince tespit edilmiş olup, kaçan şahsın yakalanması için emniyet ekiplerimizce çalışmalar sürmektedir. Ayrıca, Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili çok yönlü bir soruşturma başlatmıştır. Hayatını kaybeden personellerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına sabır ve başsağlığı dileriz."

PTT Müdür Vekili Selim Okumuş (DHA)

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI



Saldırı anına ilişkin görüntüler ortaya çıkarken Hayatını kaybeden Okumuş'un PTT Müdür Vekili olarak görev yaptığı Bayazit'in ise temizlik görevlisi olduğu bildirildi.