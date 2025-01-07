Rize’deki PTT şubesinde silahlı saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti firarı aranıyor

HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU Hayatını kaybeden Okumuş'un PTT Müdür Vekili olarak görev yaptığı Bayazıt'ın ise temizlik görevlisi olduğu bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Rize Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

SALDIRI NASIL OLDU? Alınan bilgiye göre, isminin V.K. olduğu öğrenilen saldırgan babasına ait kartı almak için binaya giriş yaptı. Görevlilerin kendisine teslim edilemeyeceğini ve babasının kendisinin gelmesinin gerektiğini söylediği saldırgan, olay yerinde görevlilerle tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından belinden silahını çıkartan şahsın ateş etmeye başladığı iddia edildi.

PTT binasına silahlı saldırıda yaralanan 2 kişi hayatını kaybetti. (AA)

Valilikten konuya ilişkin yapılan açıklamada, saat 17.03 sularında PTT Başmüdürlüğü binasında meydana gelen elim bir olayda, usulsüz işlem yapılmasını talep eden bir şahıs ile görevli personel arasında yaşanan tartışma sonucu iki personelin silahla vurularak ağır yaralandığı belirtildi.

İhbar üzerine polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin hızla olay yerine sevk edildiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaralı personeller Selim Okumuş, Ömer Bayazit hastaneye kaldırılmış ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetmişlerdir. Saldırganın kimliği güvenlik güçlerince tespit edilmiş olup, kaçan şahsın yakalanması için emniyet ekiplerimizce çalışmalar sürmektedir. Ayrıca, Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili çok yönlü bir soruşturma başlatmıştır. Hayatını kaybeden personellerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına sabır ve başsağlığı dileriz."