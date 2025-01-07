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Rize'deki PTT şubesinde silahlı saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti firarı aranıyor

Rize'de PTT Baş Müdürlüğü binasındaki kargo birimine düzenlenen saldırıda ağır yaralanan 2 kişi kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Kart verme tartışma sonrası yaşandığı iddia edilen saldırıyla ilgili kaçan şüphelinin arandığı bildirildi.

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Giriş Tarihi :07 Ocak 2025 , 20:23 Güncelleme Tarihi :07 Ocak 2025 , 20:25
Rize’deki PTT şubesinde silahlı saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti firarı aranıyor

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    Rize'de silahlı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi.

    Mermerdelen Mahallesi'ndeki PTT Baş Müdürlüğü kargo birimine gelen zanlı, çalışanlardan Selim Okumuş ve Ömer Bayazıt'a silahla ateş ederek kaçtı.

    Rize'de PTT binasına silahlı saldırıda yaralanan 2 kişi hayatını kaybetti. (AA)Rize'de PTT binasına silahlı saldırıda yaralanan 2 kişi hayatını kaybetti. (AA)

    İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Rize Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

    PTT Müdür Vekili Selim Okumuş (DHA)PTT Müdür Vekili Selim Okumuş (DHA)

    HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

    Hayatını kaybeden Okumuş'un PTT Müdür Vekili olarak görev yaptığı Bayazıt'ın ise temizlik görevlisi olduğu bildirildi.

    Temizlik görevlisi Ömer Bayazıt (DHA)Temizlik görevlisi Ömer Bayazıt (DHA)

    Polisler, kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

    SALDIRI NASIL OLDU?

    Alınan bilgiye göre, isminin V.K. olduğu öğrenilen saldırgan babasına ait kartı almak için binaya giriş yaptı. Görevlilerin kendisine teslim edilemeyeceğini ve babasının kendisinin gelmesinin gerektiğini söylediği saldırgan, olay yerinde görevlilerle tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından belinden silahını çıkartan şahsın ateş etmeye başladığı iddia edildi.

    PTT binasına silahlı saldırıda yaralanan 2 kişi hayatını kaybetti. (AA)PTT binasına silahlı saldırıda yaralanan 2 kişi hayatını kaybetti. (AA)

    Valilikten konuya ilişkin yapılan açıklamada, saat 17.03 sularında PTT Başmüdürlüğü binasında meydana gelen elim bir olayda, usulsüz işlem yapılmasını talep eden bir şahıs ile görevli personel arasında yaşanan tartışma sonucu iki personelin silahla vurularak ağır yaralandığı belirtildi.

    İhbar üzerine polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin hızla olay yerine sevk edildiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Yaralı personeller Selim Okumuş, Ömer Bayazit hastaneye kaldırılmış ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetmişlerdir. Saldırganın kimliği güvenlik güçlerince tespit edilmiş olup, kaçan şahsın yakalanması için emniyet ekiplerimizce çalışmalar sürmektedir. Ayrıca, Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili çok yönlü bir soruşturma başlatmıştır. Hayatını kaybeden personellerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına sabır ve başsağlığı dileriz."

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (Sosyal medya paylaşımı)Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (Sosyal medya paylaşımı)

    BAKAN URALOĞLU: SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rize'de PTT çalışanlarımıza yönelik gerçekleştirilen menfur saldırı sonucunda iki çalışanımızın hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendik. Bu hain saldırıda hayatını kaybeden değerli çalışanlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Faillerin adalet önünde hesap vermesi için süreci yakından takip ediyoruz. PTT camiamızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

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