Muhammed Coşkun’un 3 boyutlu yazıcıyla sol kulağı kopyalandı, sağ kulağı yapıldı

Mardin'de doğuştan sağ kulağı gelişmeyen Muhammed Coşkun (13), ailesi tarafından Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Emin Kapı, ilk önce küçük çocuğun sağlam olan sol kulağının 3 boyutlu görüntülemesini yaparak dijital ortama aktardı.



'PSİKOLOJİSİ DÜZELDİ'

Çocuğun kulağı 3 boyutlu yazıcıyla silikon kalıbı çıkarıldı. Ameliyatla çocuğun kendi kaburgasından alınan kemikle operasyon yapıldı. Muhammed'in kulağını arkadaşlarının görmemesi için saçlarını uzattığını dile getiren Prof. Dr. Kapı, "Çok başarılı bir ameliyatla hastamız kısa sürede sosyal yaşamına devam etti. Hastamızın psikolojisi düzeldi" dedi.

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