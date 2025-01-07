Kar İstanbul’a ne zaman yağacak? Uzmanlardan tarih açıklaması

KAR NE ZAMAN GELECEK?

Ahmet Köse ve Orhan Şen'in değerlendirmelerine göre İstanbul'a kar yağışı için en güçlü tahmin, ocak ayının ortaları. Balkanlar'dan beklenen soğuk hava dalgası ile megakentte beyaz örtünün oluşması bekleniyor. Ancak bu süreçte hava sıcaklıklarının yüksek seyredebileceği ve sistemin gecikme ihtimali olduğu belirtiliyor.

Uzmanlar ayrıca, lodosun etkili olacağı bu hafta boyunca hava kirliliği riskine karşı vatandaşları uyardı. Kadıköy, Üsküdar, Kartal gibi bölgelerde azot kirliliği görülme ihtimaline dikkat çekildi.

TÜRKİYE GENELİNDE KAR DURUMU

Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yoğun kar yağışı beklenirken, Batı Anadolu'da kar yağışı için ocak ayının ortaları işaret edildi. Özellikle Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olması bekleniyor.

İstanbul'a beklenen kar yağışı için biraz daha sabır gerekiyor. Ocak ayının ortalarında megakentte kış mevsimi tam anlamıyla kendini gösterecek gibi duruyor.