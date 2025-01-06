"Don"uyoruz! Termometreler -23 dereceyi gösterdi

Türkiye'nin doğu illerinde kar yağışı ve tipi hayatı felç etti. Erzurum ile Ağrı'da dondurucu soğukların etkisiyle araçlar hareket edemedi. Erzurum'da gece hava sıcaklığı sıfırın altında 23 dereceyi gösterdi. Soğuk hava nedeniyle cadde ve sokaklarda kaldırımlar ile cami bahçelerindeki şadırvanlar, nehir ve dereler buz tuttu. Bazı vatandaşların, araçlarının üzerine battaniye örterek soğuktan korumaya çalıştığı gözlendi. Ağrı'da ise gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 20 derece olarak ölçüldüğü bildirildi.

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