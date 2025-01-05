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Bursa Adliyesi'ndeki silahlı saldırıda tedavi gören Uzman Çavuş Uğur Bulut 21 gün sonra ayağa kalktı!

Bursa Adliyesi'nde 13 Aralık'ta, tutuklu sanıklar Köksal ve Mertcan Akça, duruşma salonunda Kemal Ergün tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda, baba ve oğlu hayatını kaybetti. Uzman Çavuş Nurettin Yaşar şehit oldu, diğer Uzman Çavuş Uğur Bulut ise ağır yaralandı. Bulut, 21 gün süren tedavi sürecinin ardından ayağa kalkmayı başardı ve doktoruyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Ocak 2025
Bursa Adliyesi’ndeki silahlı saldırıda tedavi gören Uzman Çavuş Uğur Bulut 21 gün sonra ayağa kalktı!

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    Bursa Adliyesi'nde 13 Aralık günü tutuklu sanıklar Köksal Akça ve oğlu Mertcan Akça, duruşmaya müşteki olarak katılan Tolga Ergün'ün babası Kemal Ergün tarafından duruşma salonunda silahlı saldırıya uğradı.

    Sanık baba ve oğlu hayatını kaybederken, Uzman Çavuş Nurettin Yaşar şehit oldu. Bir diğer Uzman Çavuş Uğur Bulut ise başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Bulut, başarılı geçen bir dizi ameliyat ve tedavi sürecinin ardından 21 gün sonra ayağa kalktı. Adımını attı. Doktoru Ahmet Karaoğlu ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

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