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Samsun'da ayrılık dehşeti! Birol Ordulu boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak ağır yaraladı

Uzaklaştırma kararı bulunan Birol Ordulu, çocuğundan anahtarı aldı. Boşanma aşamasındaki eşinin evine daldı. Kadını bıçaklayıp, ağır yaraladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Ocak 2025
Samsun’da ayrılık dehşeti! Birol Ordulu boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak ağır yaraladı

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    Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası Birol Ordulu (45), çocuğundan evin anahtarlarını aldı. Boşanma aşamasındaki eşi Muradiye Ordulu'nun evine gitti.

    Burada bir süre bekleyen Birol Ordulu, eşi geldiğinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Birol Ordulu, cebindeki bıçağı çıkarıp, eşi Muradiye Ordulu'yu 5 yerinden bıçakladı. Kadın, kanlar içerisinde yere yığıldı.

    İhbar üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri, ağır yaralı Muradiye Ordulu'yu Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri, Birol Ordulu'yu yakalanması için çalışma başlattı.

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