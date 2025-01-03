Antalya’da traktör faciası! İki kadeş hayatını kaybetti

Antalya Korkuteli'de yaşayan 14 yaşındaki Sadrettin Karakuş, önceki gün babasının traktörünü kaçırdı. Yoldan çıkıp şarampole uçtu. Kazada devrilen traktörün altında kalan sürücü Sadrettin Karakuş ile 8 yaşındaki kız kardeşi Fatma Karakuş, olay yerinde hayatını kaybetti.

Acı haberi alan ailesi sinir kirizi geçirdi. Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerindeki incelemelerinin ardından cesetler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İki kardeşin cenazesi Dereköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kaza sırasında anne ve babası hayvanları otlatmak için yayladaki kardeşlerin halalarına gitmek için traktörle yola çıktığı öğrenildi.