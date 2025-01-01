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Yalpalayan kayakçı sağa çek! Palandöken Kayak Merkezi'ndeki yeni güvenlik tedbirleri açıklandı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin imzasıyla, Palandöken Kayak Merkezi'ndeki kamu kurumları ve özel işletmelere yönelik yeni güvenlik tedbirleri açıklandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Ocak 2025
Yalpalayan kayakçı sağa çek! Palandöken Kayak Merkezi’ndeki yeni güvenlik tedbirleri açıklandı

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    Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin imzasıyla Palandöken Kayak Merkezinde faaliyet gösteren tüm kamu kurumu ve özel işletmelerin almaları gereken tedbirler sıralandı. Kararlar arasında, tehlikeli bölgeleri gösteren levhaların hazırlanması, doğa yürüyüşlerinin izinsiz gerçekleştirilemeyeceği, alkollü kayak yapılmasına müsaade edilmeyeceği ve Kayak Federasyonu'nca bölgeyi iyi bilen, kayak öğretmenlerinden lisansı olan 3 kişilik tim oluşturulacağı maddeleri dikkat çekti.

    PALANDÖKEN KURALLARI
    Çığ bölgesine girenler ile pist dışında kalan dağ, tepe, yamaç, dere ve benzeri yerlerde kayak yapanlara Jandarma ve Polis tarafından 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında 'Emre Aykırı Davranış'tan işlem yapılacaktır.
    Kayak merkezi içerisinde kayak yapan misafirler ve sporcuların kayak yaptıkları esnada kask takması kendi can güvenliği için gerekmektedir. Yapılan ikazlara rağmen kask kullanmayanlara, belirlenen, Snowtrack ile kayak yapmaya hazırlanmamış alanlar dışında kayak yapanlara idari yaptırım uygulanacaktır.
    Kayak pistlerinde alkollü olarak kayak yapan, başkasının güvenliğini tehlikeye düşüren şahıslar tespit edildiği takdirde skipass kartları iptal edilecektir.

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