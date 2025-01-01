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Regaip Kandili'nde yapılacak ibadetler: 2, 4, 12 rekat hacet namazı kılınışı!

Regaip Kandili, Müslümanların Allah’a yakınlaşmak için dualarını ve ibadetlerini artırdığı, manevi huzurun yoğun olarak hissedildiği özel gecelerden biri. Bu özel gece, Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edilerek ve nafile namazlar kılınarak idrak ediliyor. İşte 2 Ocak günü idrak edilecek olan Regaip Kandili’nde yapılacak ibadetler...

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Giriş Tarihi :01 Ocak 2025 , 17:29 Güncelleme Tarihi :01 Ocak 2025 , 17:31

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    Regaip Kandili, İslam âlemi için büyük bir öneme sahip olan mübarek gecelerden biridir. Manevi huzurun arttığı bu özel gecede, ibadetlerin sevabı katlanarak artar. Peki, Regaip Kandili'nde hangi ibadetler yapılmalı? İşte, bu geceyi en verimli şekilde değerlendirebilmeniz için önerilen ibadetler...

    Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

    REGAİP GECESİ YAPILACAK DUA VE İBADETLER

    1. Gündüzünde Oruç Tutmak

    Regaip gecesinin gündüzünde oruç tutmak, büyük alimler tarafından tavsiye edilmiştir. Bu oruç, perşembe ve cuma günü olmak üzere iki gün tutulabilir.

    2. Kaza ve Nafile Namaz Kılmak

    Namaz, bu mübarek gecenin en önemli ibadetlerinden biridir. Kaza namazı borcu olanların bu fırsatı değerlendirmesi tavsiye edilir. Ayrıca, 12 rekât nafile namaz kılınarak her rekâtta Fatiha'dan sonra belirli sureler okunabilir.

    3. Kur'an-ı Kerim Okumak

    Regaip gecesinde bolca Kur'an-ı Kerim okumak, sevabı katlanarak artırır. Resûlullah'ın hadisinde, Kur'an'dan bir harf okumanın on sevap getirdiği belirtilmiştir.

    4. Tevbe ve İstiğfar Etmek

    Bu mübarek gece, günahlardan arınmak ve Allah'a yönelmek için eşsiz bir fırsattır. Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) günlük istiğfarı hatırlatarak bu geceyi tevbe ile değerlendirmek gerekir.

    5. Dua Etmek

    Regaip Kandili, duaların kabul edildiği bereketli zamanlardandır. Kur'an'da da dua eden kullarına Allah'ın değer verdiği belirtilmiştir.

    6. Salavat Getirmek

    Peygamber Efendimiz'e salavat getirmek, sıkıntıların giderilmesine ve günahların bağışlanmasına vesile olur. Bu gece bol bol salavat-ı şerife getirilmesi önerilir.

    7. Sadaka Vermek

    Sadaka, insanı hem dünyevi hem de uhrevi tehlikelerden korur. Bu mübarek gece vesilesiyle Allah yolunda infakta bulunmak büyük sevap kazandırır.

    8. Hamd ve Şükür Halinde Olmak

    Rabbimize nimetlerinden ötürü hamd etmek ve şükretmek, bu gecede yapılması gereken önemli ibadetlerdendir.

    9. Allah'ı Zikretmek

    Bu özel gecede Allah'ı zikretmek, manevi huzura erişmek için çok kıymetlidir. Zikir, kulun Rabbine olan sevgisini göstermenin en güzel yollarından biridir.

    HACET NAMAZI NEDİR?

    Bir ihtiyacın karşılanması veya dileğin gerçekleşmesi için kılınan hacet namazı, dört rekât olarak kılınır. İlk rekâtında Fatiha'dan sonra üç kez Ayet-el Kürsi okunur. Diğer rekâtlarda ise birer Fatiha ve İhlas suresi okunarak namaz tamamlanır.

    HACET NAMAZI NASIL KILINIR?

    Regaip Kandili'nde kılınacak 12 rekâtlık hacet namazında her iki rekâtta bir selam verilir. Ardından 70 kere "Allahümme salli ala Muhammedin Nebiyyil Ümmiyyi ve ala Alihi ve Sellim" tesbihatı yapılır. Secdeye kapanarak 70 kez "Subbuhun Kuddüsün Rabbuna ve Rabbul Melaiketi Verruh" denilir. Tahiyyatta ise 70 kez "Rabbigfir verham vetecavez amme te~lemu feinneke entel azizul azam" okunur. Namaz sonunda eller semaya kaldırılarak dua edilir.

    2-4-14 REKATLIK HACET NAMAZI VAR MI?

    Hacet namazı dört veya iki rekat olarak kılınabilir. On iki rekat kılınabileceği şeklinde de rivayet vardır. Bu namazı dört rekat kılacak olan kişi, birinci rekatında Fatiha suresinden sonra üç defa Ayetü'l-kürsi, diğer üç rekatında da birer Fatiha ile birer İhlas, Felak ve Nas surelerini okur.

    FAZİLETİ NEDİR?

    Hacet namazı, dünya ve ahiretle ilgili dileklerin Allah'a arz edilmesinde önemli bir ibadettir. 12 rekât hacet namazı hakkında birçok rivayet bulunmakta olup, bu ibadeti yerine getirenin duasının kabul olacağı belirtilmiştir.

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