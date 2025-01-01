Regaip Kandili'nde yapılacak ibadetler: 2, 4, 12 rekat hacet namazı kılınışı!

Regaip Kandili , İslam âlemi için büyük bir öneme sahip olan mübarek gecelerden biridir. Manevi huzurun arttığı bu özel gecede, ibadetlerin sevabı katlanarak artar. Peki, Regaip Kandili'nde hangi ibadetler yapılmalı? İşte, bu geceyi en verimli şekilde değerlendirebilmeniz için önerilen ibadetler...

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REGAİP GECESİ YAPILACAK DUA VE İBADETLER

1. Gündüzünde Oruç Tutmak

Regaip gecesinin gündüzünde oruç tutmak, büyük alimler tarafından tavsiye edilmiştir. Bu oruç, perşembe ve cuma günü olmak üzere iki gün tutulabilir.

2. Kaza ve Nafile Namaz Kılmak

Namaz, bu mübarek gecenin en önemli ibadetlerinden biridir. Kaza namazı borcu olanların bu fırsatı değerlendirmesi tavsiye edilir. Ayrıca, 12 rekât nafile namaz kılınarak her rekâtta Fatiha'dan sonra belirli sureler okunabilir.

3. Kur'an-ı Kerim Okumak

Regaip gecesinde bolca Kur'an-ı Kerim okumak, sevabı katlanarak artırır. Resûlullah'ın hadisinde, Kur'an'dan bir harf okumanın on sevap getirdiği belirtilmiştir.